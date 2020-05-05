İstanbul Berberler Odası: Salgın bitene kadar usturayla sakal tıraşı yasaklanmalı

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 11 Mayıs'ta normalleşmeyle birlikte açılacak olan berberlerde usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar komple yasak olması gerektiğini belirtti.



Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 11 Mayıs'ta berberlerde normalleşme süreci başlayacak ancak İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz'ün bu süreçle ilgili itirazları var.

Akyüz, konuyla ilgili itirazlarını şu şekilde sıraladı: "Salgın bitinceye kadar usturayla sakal tıraşının kesinlikle yasaklanmasını talep ediyorum. Makineyle kısaltma düzeltme olabilir. Çünkü sakal tıraşı yakın temas gerektiriyor, maskenin çıkması lazım, sabunlaması lazım.



Dolayısıyla sakal tıraşının salgın bitinceye kadar yapılmaması lazım. Bu müşteri için de çalışanlar için de çok gerekli bir durum. Bizim mesleğimiz yakın temas içinde olan bir meslek. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz lazım."

Ne olmuştu?

4 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, berberlerin açılacağını ve 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceklerini söylemişti.