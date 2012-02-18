İstanbul Belediyesi'nden Göztepe'de cami için onay çıktı

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Danıştay’ın “Kadıköy’de ibadet alanına ihtiyaç var” kararına dayanarak Göztepe’de yeşil bir alanda cami yapımına onay verdi. Kadıköy Belediyesi kararı eleştirerek “Biz yeşil alan istiyoruz” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2005’te dini tesis alanı olarak tahsis ettiği Kadıköy’deki Göztepe Parkı’na cami yapılması kararı alınmış, Danıştay Göztepe Parkı’nın “Park ve Dinleme Alanı” olarak kalmasına karar vermişti. Ancak Meclis’in bu ayki oturumunda, Göztepe Mahallesi’nde yeşil alan olarak kullanılan 5 dönümlük bir başka araziye Danıştay kararıyla çıkan cami vizesi, gözleri yeniden bölgeye çevirip yeni bir cami tartışmasını gündeme getirdi.

Bölgede camiye ihtiyaç olduğunu gerekçe gösteren Danıştay kararı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe’de Tünek Sokak’ın köşesindeki yeşil alanda cami yapımına onay verdi.



'Yeşil alan çok, ibadet yeri yok'



Hürriyet'in haberine göre; Danıştay 6’ncı Dairesi’nin 21 Eylül 2011 tarihli kararında, kişi başına 6-7 metrekareye ulaşan yeşil alana karşılık, ibadet alanının kişi başına 0.1 metrekare olduğu belirtildi. Danıştay’ın aldığı karara göre yapılan plan tadilatı uyarınca park ve dinlenme alanındaki arazi, yüzde 60’ı ibadet yüzde 40’ı da yeşil alan olarak yeniden düzenlendi. Karar, Belediye Meclisi’nden CHP’lilerin ret oyuna karşılık, Ak Parti oylarıyla geçti.



'Ne cami olsun ne apartman'



Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, yeşil alanda yapılaşmaya izin vermeyip, planın iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Öztürk, “Cami ya da apartman olması fark etmez. Orada yapı olmaz. Biz yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Tamamen ağaçlık alan, 1 metrekare bile boşluk yok” dedi. Danıştay kararını da eleştiren Öztürk, “Danıştay’daki hâkimlerin kendilerini bilirkişi yerine koymaya hakkı yok. Bilirkişi raporları tam aksini söylüyor. Yetkilerini aşıyorlar” dedi.



'Başka yere yapılsın'



Çemenzar sokak sakinlerinden Hayriye Toktamış (67), yıllardır yürüyüş yaptıkları, nefes aldıkları parka cami yapılması kararına tepki gösterdi. 40 yıldır aynı apartmanda oturduğunu belirten Toktamış, “Bütün ağaçları mahalle sakinleri dikti. Yazın çiçek kokularıyla mutlu oluyor, ağaçların gölgesinde dinleniyoruz. Camiye de ihtiyaç var ama yapacak başka bir yer bulamadılar mı?” dedi.