İstanbul Belediyesi, sinagog ve cemevini dini tesis saymadı!

Bakırköy ilçesi 1/1000 ölçekli imar planlarında 'Cami' ve 'Kilise' olarak yer alan 'dini tesis' kavramına, 'Sinagog (Havra), Şapel, Mescit ve Cemevi' ibarelerinin de eklenmesi teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oyçokluğu ile reddedildi.

İBB Meclisi'nde, CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin 6 Şubat 2015 tarihinde oyçokluğu ile kabul ettiği, 'Cami' ve 'Kilise' kavramlarına 'Sinagog (Havra), Şapel, Mescit ve Cemevi' ibarelerinin de eklenmesine ilişkin karar görüşüldü.

Aralık ayı oturumunda söz alan CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Burada tüm dinlerin kutsal mekanları sayılmış. Gelin bu kararı oybirliği ile geçirelim" çağrısında bulundu.

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Abubekir Taşyürek, yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek “Kimse cemevlerine karşı değil" diye konuştu. Karar teklifi kabul edilmedi.