İstanbul Belediyesi Doğan grubuna yaptığı jesti geri aldı

T24 - Mehmet Demirkaya



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Doğan grubuna bağlı Ortadoğu Otomotiv A.Ş. mülkiyetindeki Ümraniye Tepeüstü’ndeki yaklaşık 23 bin metrekarelik arazinin imar planlarını değiştirdi. Arazinin imar planı, yüksek inşaat olanağı sağlayan “Transfer Merkezi” alanından çıkartılarak, “Yeşil Alan ve Aktarma Alanı”na alındı.



Ortadoğu Otomotiv A.Ş’ye ait Ümraniye Ihlamurkuyu mahallesi Tepeüstü Mevkii’ndeki, 1840 ada 121(Yeni 256-257) nolu parselle ilgili imar dosyası geçtiğimiz Salı günü Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. 2007 yılında yapılan imar planı değişikliği ile söz konusu 23 bin 385 metre karelik arazi “Transfer Merkezi” alanına alınmıştı. Bu imar değişikliği “Aydın Doğan’a bir jest de Anadolu yakasında yapıldı” başlığı ile basında haber konusu edilmişti.



2007 yılında yapılan imar değişikliğine yapılan itiraz 3 yıl sonra Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. Yapılan değişikliğin “Kamu ve İstanbul halkının yararına olmadığı, İmar Yasası ve yönetmeliklerine aykırı olduğu” gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren İmar Komisyonu raporunda, söz konusu arazinin yapılaşma fonksiyonlarının 1993 planlarına çevrilmesini önerdi. Rapor Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.





Hışma uğrayan iş adamları



CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi yüksek mühendis mimar Mehmet Yıldız, imar değişikliğiyle ilgili olarak Belediye Meclisi’nde konuyla ilgili yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:



“İptal gerekçelerinden birisi olarak gösterilen Nato Boru Hattı; dün de oradaydı, bu gün de orada. Boru hattının ve metro hattının yeri değişmediğine göre, kararın değiştirilmesinde ne etkili oldu. Bir plan iptal edildiğinde eski planı yürürlüğe girmez. Yer plansız kalır. Bu projeleri hazırlayıp, yatırımcılarla anlaşmaları yapan Ulaşım Planlamanın bu günkü görüşünde, ısrarla ‘eski planlara dönülme’ isteği vurgulanıyor. Bu ısrar, ‘arsa sahiplerini cezalandırmak’ gibi algılanıyor. Kamu yönetimi kin tutar mı? Müdürlüğün görüşüne uyup; bir özel parseli; verilen inşaat haklarını da iptal ederek, ‘Yeşil Alan ve Aktarma Alanı’ yapıldı. 30 bin metrekareye yakın bu alanı, istimlak edecek Belediyenin kaynağı var mı?



Belediyeye ait Yeşil Alanları, Hizmet Alanlarını; plan değişikliği ile Turizm Ticaret Alanı yapıp kaynak yaratmaya çalışan bugünkü yönetim, bu alanı nasıl istimlak edecek?



Bu parselin ‘Yeşil Alan’ ve ‘Aktarma Alanı’ yapılmasının; İktidarın ve Başbakan’ın sevmediği, büyük bir medya gurubuna ait olması ile; umarım bir ilgisi, bağlantısı yoktur. Büyükşehir Belediyesi başarısız. Geçmiş olsun! Bu projede hışma uğrayan iş adamlarına da; İstanbul halkına da geçmiş olsun diyorum”.





“Medya grubunun sözcülüğünü mü yapıyorsunuz?”



Mehmet Yıldız’ın konuşması üzerine söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Ergün Turan, gündem oluşturmak için bu konuların gündeme getirildiğini belirtti. AKP olarak herhangi bir medya patronuna baskılarının söz konusu olmadığını belirten Turan şunları söyledi:



“O zaman siz de o medya patronlarının sözcülüğünü mü yapıyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi benim söylediğim de şık değildir. Bir revizyon çalışması yapılmış. Plan değişikliği teknik bir konudur, arkadaşlar teknik bir çalışma yapmış. Buradan başka şeyle çıkarmak doğru değildir”.



Turan’ın konuşması üzerine yeniden söz alan Yıldız, geçen yıl söz konusu araziyle ilgili olarak transfer merkezi kararı alınırken de bu karara karşı çıktığını belirterek “Transfer merkezine karşı çıkarak nasıl o medya patronunu desteklemiş oluyorum” dedi.







