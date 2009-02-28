İstanbul B.B'yi ilk kez yendi



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı zamanda rakibine karşı ligdeki 4. maçında ilk galibiyetini aldı.



Turkcell Süper Lig'deki 2. sezonunu geçiren İstanbul ekibi, daha önce 3 kez karşılaştığı Beşiktaş'a yenilmemiş ve rakibini 2 kez de liderlik koltuğundan indirmişti.



Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, lacivert-turunculu ekibin geçen sezon Turkcell Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte daha önce 3 kez karşılaşmış, siyah-beyazlılar, rakibi karşısındaki 3 maçta da galip gelemezken, 2 kez berabere kalıp, 1 kez de yenilmişti.



Geçen sezonun 10. haftasında BJK İnönü Stadı'nda yapılan maç golsüz sonuçlanırken, 27. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı 2-1 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibini liderlik koltuğundan indirmişti. Bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maç ise 1-1 tamamlanırken, Beşiktaş, lider olarak gittiği İkitelli'den yine koltuğu kaptırarak ayrılmıştı.