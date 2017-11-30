İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol: 58-69

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Sakarya BŞB Basketbol, deplasmanda İstanbul BBSK\'yı 69-58 mağlup etti.

Cebeci Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 15-6, ilk yarıyı ise 32-31 önde kapattı. 3\'üncü periyotta İstanbul BBSK oyundan düşerken, Sakarya BŞB Basketbol savunmadaki direncini artırdı ve 18-15\'lik çeyrek skoruyla final periyoduna 49-47 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan deplasman ekibi, sahadan 69-58 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sakarya BŞB Basketbol ligdeki 4\'üncü galibiyetini alırken, İstanbul BBSK ise 5\'inci mağlubiyetini tatmış oldu.