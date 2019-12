-İSTANBUL BB UZATMALARDA GÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında uzatmaya giden maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi ve Gençlerbirliği'nin rakibi oldu. 53. dakikada Halil'in uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti. 74. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da İbrahim Akın'ın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 79. dakikada Mahmut'un pasında sol çaprazda boş pozisyonda topla buluşan Holosko, ceza alanına girdiği anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Holosko, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden auta gönderdi. 86. dakikada Azar'ın güzel pasında savunmanın arkasında topla buluşan Dimitrov, bir anda kaleci Hasagiç ile karşı karşıya kaldı. Dimitro, topu aşırtma bir vuruşla kaleye göndermek isterken kötü bir vuruş yaptı ve Hasagiç meşin yuvarlağa sahip oldu. Mücadelenin normal süresinde iki takım da turu getirecek golü atamayınca uzatmalara gidildi. 109. dakikada Holosko sol çaprazda yine müsait pozisyonda topla buluştu. Ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Slovak oyuncu vuruşunu yaparken, Murat meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 110. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Holmen, Luiz Henrique'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 118. dakikada Can'ın Azar'a yaptığı hareket sonrası hakem Serkan Ok penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyona itirazda bulunan Metin Depe, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 119. dakikada penaltı atışını kullanan Varela, meşin yuvarlağı filelere atarak durumu 1-1 yaptı. Uzatmaya giden maçta iki takım da birer gol bulurken, sahasındaki ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor adını yarı finale yazdırdı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Serkan Çınar x, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx Kasımpaşa: Murat xx, Özgür xx (Dk. 111 Korhan x), Robledo xx, Luiz Henrique xx, Ergün xx, Keller xx, Sarmov xx, Dimitrov x, Halil x (Dk. 69 Gökhan x), Varela x, Ersen x (Dk. 66 Azar x) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Rızvan xx, Metin xx, Can xx, Ekrem xx, Cihan xx (Dk. 113 Efe x), Holmen xx, Mahmut xx, İskender x (Dk. 46 Holosko x), Gökhan Ünal x (Dk. 79 Tevfik xx), İbrahim Akın xx Goller: Dk. 110 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 119 Varela (Penaltıdan) (Kasımpaşa) Kırmızı Kart: Dk. 118 Metin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 73 Luiz Henrique, Dk. 84 Varela, Dk. 114 Ergün (Kasımpaşa), Dk. 75 Rızvan, Dk. 118 Can (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)