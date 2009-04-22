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Spor

İstanbul BB şampiyonluk için

22 Nisan 2009 19:40


Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 öne bulunan İstanbul Belediyesi maçı kazanırsa şampiyon olacak. 

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın İstanbul'da yapılacak.

Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı seride 2-1 önde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Yarınki maçı Fenerbahçe kazanırsa seride durum 2-2 olacak ve şampiyon 25 Nisan Cumartesi günü Haldun Alagaş Spor Salonu'nda, saat 16.00'da yapılacak 5. ve son maçta belli olacak.

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