İstanbul BB şampiyonluk için



Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 öne bulunan İstanbul Belediyesi maçı kazanırsa şampiyon olacak.



Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın İstanbul'da yapılacak.



Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı seride 2-1 önde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Yarınki maçı Fenerbahçe kazanırsa seride durum 2-2 olacak ve şampiyon 25 Nisan Cumartesi günü Haldun Alagaş Spor Salonu'nda, saat 16.00'da yapılacak 5. ve son maçta belli olacak.



