İstanbul BB fırsat tepti



Turkcell Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul BB, son sıradaki Hacettepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak kümede kalma yarışında büyük yara aldı.





Turkcell Süper Lig'in 29. haftasında son sıradaki Hacettepe, küme düşme hattından kurtulmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı.



90. dakikada İbrahim Şahin'in kaydettiği golle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Hacettepe, puanını 19'a çıkardı.



Karşılaşmaya seyircisi önünde hızlı başlayan başkent ekibi, 8. dakikada Zoko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk devrede başka gol olmazken, soyunma odasına Hacettepe 1-0'lık üstünlükle gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi başlayan İstanbul BB, 82. dakikada Ali Güzeldal ile skora 1-1 eşitlik getirdi.



Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan İbrahim Şahin, 90. dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.



Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 puanda kalarak büyük bir yara aldı.



HACETTEPE: 2 - İSTANBUL BB: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yunus Yıldırım, Şahan Yılmaz, Mehmet Kısal

Hacettepe: Ercüment, Orhan, Kulusic, Tolga, Murat, Serkan, Kadir, Tozo, Zoko, Ümit, Patiyo

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Marcin, Cesario, Barbosa, Ekrem, Zeki, Efe, Serhat, Bebbe, İbrahim Akın, Adriano

Goller: Dk. 8 Zoko, Dk. 90 İbrahim (Hacettepe), Dk. 82. Ali (İstanbul BB)

Sarı kartlar: Dk. 25 Kadir (Hacettepe), Dk. 45 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Marcin'in vuruşunda, top az farkla auta gitti.



8. dakikada Serkan'ın sol taraftan kullandığı korner atışında kaleci Behram boşa çıktı. Kulusic'in çevirdiği topa altı pas çizgisi üzerinde kafayla dokunan Zoko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



10. dakikada Ümit'in ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Behram topu kornere çeldi.



22. dakikada İbrahim Akın'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, çok iyi uzanan kaleci Ercüment, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Hacettepe 1-0 önde tamamladı

