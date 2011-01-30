-İSTANBUL BB: 1 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 5. dakikada Almeida'nın soldan ortasında Vinicius'un ters kafa vuruşunda, kaleci Hasagiç son anda topu tokatlayarak kornere attı. 10. dakikada Quarasma'nın soldan ortasında altı pasta Nobre'nin kafa vuruşunda, kaleci Hasagiç meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 11. dakikada Simao'nun soldan kullandığı korner atışında kaleci Hasagiç topu elinden kaçırdı. İbrahim Toraman ile Nobre gol için atak yaparken, Nobre önünde kalan topa kötü vurup sonra da rakibine faul yaptı. 14. dakikada Quarasma ceza sahasının hemen dışından ayağının dışıyla topu kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti. 17. dakikada Simao'nun kullandığı korner atışında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası dışında buluşan Guti'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 19. dakikada soldan Tevfik'in ceza sahasına ortasında kaleci Cenk çıkmakta yavaş kalınca, atak yapan Cihan topa müdahale etmek istedi. Cenk, meşin yuvarlağı elinden kaçırmasına rağmen pozisyonu takip eden İbrahim Üzülmez tehlikeyi uzaklaştırdı. 30. dakikada Guti'nin sağdan kullandığı korner atışında Hasagiç topa hatalı çıktı, ceza sahası içinde Nobre'nin müsait durumda kafa vuruşunda, kaleye giden topu altı pasta Rızvan kafayla çıkartarak, mutlak bir golü önledi. 35. dakikada İbrahim Akın'ın soldan kullandığı korner atışanda kaleci Cenk topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius, topu filelere gönderdi: 1-0 44. dakikada Quaresma'nın ceza sahası içine gönderdiği topa Nobre yetişemeyince meşin yuvarlak kaleci Hasagiç'de kaldı ve ilk yarı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Cem Satman İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç, Rızvan, Serhat, Vinicius, Ekrem, Mahmut, Cihan, Holmen, İbrahim Akın, Tevfik, Gökhan Ünal Beşiktaş: Cenk, Ekrem, İbrahim Toraman, Sivok, İbrahim Üzülmez, Quaresma, Guti, Aurelio, Simao, Nobre, Almeida Gol: Dk. 35 Vinicius (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Kırmızı kart: Dk. 45 Aurelio (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 18 Rızvan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)