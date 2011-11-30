-İstanbul bayrağı devraldı BRÜKSEL (A.A) - 30.11.2011 - 2012 Avrupa Spor Başkenti seçilen İstanbul, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törenle bayrağı 2011 başkenti Valencia'dan devraldı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bayrak devir teslim törenindeki konuşmasında, ''Zihni körelmiş, insanlığı ayrımcılığa sürükleyen, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkanlara 'gelin 2012 spor başkenti vesilesiyle İstanbul'u görün' diyorum. Doğuyla batının birleştiği, kıtaların ve medeniyetlerin birleştiği, camilerin kiliselerin ve havraların birlikte huzur bulduğu şehirde farklı bir havayı hep birlikte teneffüs edelim. 2012 Türkiye ve Avrupa'nın ortak sesi yakalaması için bir vesile olsun, İstanbul bu projeyle farklılıkların zenginlik olduğunu tüm dünyaya ve özellikle şu anda ihtiyaç duyan Avrupa'ya bunu göstersin'' dedi. İlk kez İstanbul ile AB dışında bir kentin Avrupa Spor Başkenti seçildiğine dikkati çeken Bağış, ''Bugün Tahrir Meydanı'nda demokrasi çığlıkları atan insanların sembolize ettikleri halk devriminin varış noktası İstanbul'dur. Çünkü İstanbul doğunun en batılı ve batının en doğulu şehri olarak tarih boyunca yaptığı gibi bir birleşme noktası olarak ilham kaynağı olmaya devam edecektir'' diye konuştu. Bağış, İstanbul'un Avrupa spor başkentleri tarihinde en başarılılar arasına gireceğinden şüphe duymadığını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve arkadaşlarının 2012 için muazzam projeler hazırladığını anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ise İstanbul'u 7'den 77'ye herkesin spor yapabileceği bir kent haline getirmek için büyük yatırımlar yaptıklarını anlattı. Topbaş, ''2010 Avrupa Kültür Başkenti payesini aldık, başarıyla devam ettirdik. Şimdi 2012 Avrupa Spor Başkenti oluyoruz ve arkasından 2020 olimpiyatlarını İstanbul'da görmek istiyoruz. 2012'nin olimpiyatlar için bize yol haritası olacağına inanıyorum'' dedi. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupattelli tarafından 2012 bayrağının İstanbul'a geçtiğinin açıklanmasını salondaki yüzlerce davetli ayakta alkışlarken Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş bayrağı Valencialı yetkililerden devraldı.