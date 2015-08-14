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İstanbul Başakşehir ve Pendik'te IŞİD operasyonu

Operasyonda, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı

14 Ağustos 2015 11:38

İstanbul'un Başakşehir ve Pendik ilçelerinde, tespit edilen adreslere sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği toplam 5 adresten ikisi, Kayaşehir'deki lüks sitedeydi.  

Operasyonda, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, bir kısa namlulu tüfek, çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

 

İzmir'de operasyon

 

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona, Özel Hareket polisleri ile havadan da bir helikopter destek verdi. Operasyonun PKK'yı mı başka bir terör örgütüne mi yönelik yapıldığı henüz öğrenilemedi.

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