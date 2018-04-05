İSTANBUL BAROSUNUN YENİ BİNASI AÇILDI; KOCASAKAL: KADİR TOPBAŞA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM 

*Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu\'nun yeniden inşa edilen binası için, “Hakkı teslim etmek gerekiyor. Siyasal görüşleri farklı olur, fikri kavgayı hep verdik, veririz ama hakkı teslim etmek lazım. Hakikaten Kadir Bey\'in çok büyük desteği oldu. Bize bu anlamda çok yardımcı oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum\" dedi.



Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bulunan İstanbul Baro binasının açılışı 5 Nisan Avukatlar Günü\'nde gerçekleşti. Yeniden inşa edilen binanın açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Eski Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

\"İSTANBUL BAROSUNUN KADERİ DEĞİŞMİYOR\"

Açılış, İstanbul Baro binasının hikayesini anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. Ardından binanın yapımında emeği geçenlere Ümit Kocasakal ve Mehmet Durakoğlu tarafından plaket verildi. Açılışta konuşan Ümit Kocasal, binanın yapılmasında çok fazla insanın emeği olduğunu söyledi. Kocasakal, “Burada bir kolektif irade ortaya çıktı. Madem ikide bir bize \'yıkıcı\' diyorlar yıkalım dedik o zaman. Başka bir yerden başka bir bina almak daha ihtişamlı bir yere gitme gibi düşünceler vardı. Olabilirdi ama ben köke çok inanan bir insanım\" dedi. Ümit Kocasakal, sinevizyon gösterisine değinerek, “Az önce Orhan Apaydın\'ın yaşadıklarını gördük. Anlaşılan o ki, İstanbul Barosu\'nun kaderi değişmiyor. Bu dönemde de bu FETÖ\'cü hakimler tarafından yargılandık. Gidebilirdik buradan ama kökümüz sanki kopacaktı\" şeklinde konuştu.

İBB ESKİ BAŞKANI KADİR TOPBAŞ\'A TEŞEKKÜR

Ümit Kocasakal, konuşmasında “Hakkı teslim etmek gerekiyor. Siyasal görüşleri farklı olur, fikri kavgayı hep verdik, veririz ama hakkı teslim etmek lazım. Hakikaten Kadir Bey\'in çok büyük desteği oldu. Bize bu anlamda çok yardımcı oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde sevgili belediye başkanımızın, ki o dönemde birkaç kere gittik, geldik. Her zaman destekleyici bir rol oynadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, “Ümit Bey\'in söylediği gibi uzun sürdü. Biz burada kat yükseklikleri \'30 santim daha yukarıda olur mu?\' bir kat daha kazanabilir miyiz diye çok uğraştık ama tarihi mekanın da bir hukuku var. 2010\'larda 2011\'lerde Beyoğlu\'na bu yatırımı yapmak Beyoğlu Belediye Başkanı olarak benim için, ilçem için çok kıymetliydi. İyi ki kaldınız ama değdi. Beyoğlu da çok güzel oldu\" diye konuştu.

Binanın yeniden inşa edilme sürecinde emeği geçen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu\'na İstanbul Barosu Eski Başkanı Mehmet Durakoğlu tarafından plaket ve hediye takdim edildi. Plaket takdim edilirken Feyzioğlu, “Ne yapıyorsak ekip halinde yapıyoruz. O dönemdeki ve şimdiki temel taşı Berra Hanım ile birlikte almak istiyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Barosu\'nun yenilenen binası için açılışa gelenler ile birlikte kurdele kesildi.



Görüntü dökümü

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-Sinevizyon gösterisi

-Ümit Kocasakal\'ın konuşması

-Plaketlerin takdimi

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'a plaket takdimi

-Ahmet Misbah Demircan\'ın konuşması

-Metin Feyzioğlu\'na hediye takdim edilmesi

-Metin Feyzioğlu\'nun konuşması

-Kurdele kesimi



