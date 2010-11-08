İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Doç. Dr. Kocasakal oldu

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Türkiye'nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı sona erdi.. Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul Barosu Genel Kurul Toplantısında yeni dönem başkanını seçecek avukatlar, 65 sandıkta oy verme işlemi yapıldı. Saat 10.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.İstanbul Barosu seçimlerinde başkanlığa Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Doç. Dr. Ümit Kocasakal seçildi.Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 bin 97 avukattan 19 bin 816’sı oy kullandı.Sonuçların salonda bulunan ekranlarda yansıtıldığı seçimlerde, Ümit Kocasakal 6 bin 80 oyla yeni Baro Başkanı oldu.Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun diğer adayı İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ise 4 bin 520 oy alırken, Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Satılmış Şahin 4 bin 55, Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Kemal Aytaç 3 bin 247, Katılımcı Avukatlar Grubu Adayı Mustafa Kemal Güngör 1.236, Özgürlükçü Hukuk Platformu adayı Feyzi Çelik 678 oy aldı.

Türkiye'nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı sona erdi.. Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul Barosu Genel Kurul Toplantısında yeni dönem başkanını seçecek avukatlar, 65 sandıkta oy verme işlemi yapıldı. Saat 10.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.



İstanbul Barosu seçimlerinde başkanlığa Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Doç. Dr. Ümit Kocasakal seçildi.



Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 bin 97 avukattan 19 bin 816’sı oy kullandı.



Sonuçların salonda bulunan ekranlarda yansıtıldığı seçimlerde, Ümit Kocasakal 6 bin 80 oyla yeni Baro Başkanı oldu.



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun diğer adayı İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ise 4 bin 520 oy alırken, Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Satılmış Şahin 4 bin 55, Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Kemal Aytaç 3 bin 247, Katılımcı Avukatlar Grubu Adayı Mustafa Kemal Güngör 1.236, Özgürlükçü Hukuk Platformu adayı Feyzi Çelik 678 oy aldı.





Yeni başkan Kocasakal



Başkanlık için Ümit Kocasakal, Fevzi Çelik, Kemal Aytaç, Satılmış Şahin, Mustafa Kemal Güngör ve mevcut baro başkanı Muammer Aydın yarışıyordu.. Seçimden Ümit Kocasakal Baro Başkanı olarak çıktı..





Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal Kimdir?



1966 yılında Köln'de doğdu. 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılındaKarapara Aklama Suçu konulu teziyle doktor, 2005 yılında Avrupa Birliği Ceza Hukukunun Esasları çalışmasıyla da doçent oldu. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı bulunmaktadır. Akademik yaşantısından önce filen avukatlık yapmıştır. Halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak öğretim üyeliğini sürdürmektedir. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Fransızca bilir.





Favori grup ikiye bölündü



Geçtiğimiz seçimlerde Muammer Aydın'ı başkan çıkaran Önce İlke Grubu ikiye bölündü. Halen başkanlığı yürüten Muammer Aydın ile Doç. Dr. Ümit Kocasakal ayrı ayrı aday olunca oylar bölündü yorumları yapılmıştı. Bu sonuçla Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Kemal Aytaç seçimlerin en favorisi haline gelirken, muhafazakar kesimi temsil eden Hukukun Üstünlüğü Platformu ise bu seçimlerde Satılmış Şahin ile başkanlığa en yakın 2. grup olarak öne çıkmıştı..





Başkan adayları ve temsil ettiği gruplar



Önce İlke Çağdaş avukatlar grubunun adayı Muammer Aydın, Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubunun ikinci adayı Ümit Kocasakal, Çağdaş Avukatlar grubu adayı Kemal Ataç, Hukukun Üstünlüğü Platforma adayı Satılmış Şahin, KAV, Katılımcı Avukatlar grubu Mustafa Kemal Güngör, Özgürlükçü Hukuk Platformu grubu adayı Feyzi Çelik'in yarıştığı genel kurulda, başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu seçimi yapıldı.





