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İstanbul Barosu'nun genel kurulunda Kobanê protestosu

32 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük barosu İstanbul Barosu'nun genel kurulu bugün başladı

18 Ekim 2014 17:26

İstanbul Barosu’nun olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Genel kurula, İstanbul Baro Başkanlığı yönetimi ile İstanbul Baro Başkanlığı adayları ve avukatlar katıldı. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın kürsüde olduğu esnada Özgürlükçü ve Demokrat Avukat Grubu salona girdi. Grup, Kocasakal’ın konuşması sırasında Kobanê için eylem yaptı. 

Gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla oluşturulan ve 2 gün sürecek genel kurulda, Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Oy çoğunluğu ile Divan Başkanı olarak Avukat Köksal Bayraktar, başkan vekilliğine ise Kemal Aytaç seçildi. Divan seçiminin ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşu sırasında Özgürlükçü ve Demokrat Avukat Grubu (ÖDAV) üyeleri salon dışına çıktı. 

 

Konuşma sırasında eylem

 

Radikal’de yer alan habere göre, genel kurulda konuşmak üzere İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın kürsüde olduğu esnada Özgürlükçü ve Demokrat Avukat Grubu salona tekrar girdi. Grup, Kocasakal’ın konuşması sırasında eylem yaptı. “Polis devletine hayır”, “Kobani’de düşene dövüşene selam” “Her yer Kobani her yer direniş”, “Geziden Kobani’ye bu direniş bizim” “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın” “Baro kadın cinayeti davalarına müdahil ol” şeklinde pankartlar açan grup sloganlar attı. 

“Bijî berxwedan Kobane” yazılı tişörtler giyen ÖDAV’lı avukatlar eylem sırasında Kobani’de yaşamını yitiren Suphi Nejat Ağırnaslı’nın fotoğraflarını da taşıdılar.

Bir grup avukat da bu protestoya yuhalayarak karşılık verdi.

 

Protestonun ardından salondan ayrıldılar

 

Divan Başkanı Avukat Köksal Bayraktar ise “Hepinizin düşüncesine sonsuz saygımız var. Bu gösterilerinizi düşüncelerinizi ara verildiğine yapın. Hepimizin konuşma hakkı olduğunu unutmayın. Genel kurulumuzu barış içinde devam ettirelim” diye cevap verdi.

Bu gelişmenin ardından grup sloganlar eşliğinde salondan ayrıldı.

 

5 grup yarışıyor

 

5 grubun yarıştığı kurulda, ÖDAV, baro tarihinde bir ilke imza atarak, eş başkan adayları gösterdi. Ercan Kanar ile Yıldız İmrek’i eşbaşkanlığa aday gösteren Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu, eşbaşkanlık önerisinin dışında 9 kişilik yönetim kurulu üyelerinin 7’si kadın olmasını istedi. 

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