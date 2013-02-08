İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı

Haklarında açılan dava nedeniyle yönetiminin düştüğü iddiaları gündeme getirilen İstanbul Barosu'nda, olağanüstü genel kurul kararı alındı.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, baronun olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 11 Baro yöneticisi hakkında "Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Olağanüstü genel kurul kararı

Baro'nun Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu'nda konuşan Ümit Kocasakal, "Son dönemlerde avukatlara, avukatlık mesleğine meslek onuruna barolara ve özellikle istanbul barosu'na yönelik saldırıların hukuksuzlukların sindirme ve yıldırma girişimlerinin yoğunlaşması tahammül edilemez ve tehditkar boyutlara ulaşması karşısında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 7 Şubat tarihinde yapılan toplantıda bu gündemle sınırlı olmak ve bu konuları görüşmek, bu saldırılara karşı haraket tarzını belirlemek üzere en üst organı olan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nu Olağanüstü Toplantıya çağırma, bu toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı, yönetim kurulu ve tüm organlarını, tüm baro başkanlarını, ülkedeki tüm avukatları hukuk fakültesi dekan ve öğretim üyelerini ulusal ve uluslararası hukuk kurumlarını da davet etme kararı almıştır. Mesleğe, meslektaşa, Baro'ya yönelik saldırılara, tasfiye girişimi ve tezgahlarına en iyi cevabı Genel Kurulumuz verecektir" diye konuştu.

Kocasakal'ın bu sözlerini salondaki avukatlar ayakta alkışladı.

'Avukatlara yargıyı etkileme davası'

"Balyoz Planı" davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ve Konya Barosu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda 30 Ocak tarihli iddianameyle İstanbul Barosu başkan ve yöneticileri hakkında "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında kamu davası açılmıştı. Baro yetkilileri de "yargılamayı etkiledikleri" suçlamasına, "Bizim avukat olarak görevimiz bu" yanıtını vermişlerdi. Baro Yönetim Kurulu'na açılan bu davanın ardından, kanuna göre Baro Yönetiminin düştüğü iddiaları ileri sürülmüştü.

Seçim 3 ay önce yapılmıştı

28 bin 884 üyesiyle dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda 14 Ekim 2012'de seçimler yapılmış ve bu oyların 12 bin 836'sını yani yüzde 58'ini alan Ümit Kocasakal ikinci dönem başkan seçilmişti. Kocasakal'ın ardından ikinci olan aday oyların 4 bin 650'sini (yüzde 21), üçüncü olan aday 3 bin 495 (yüzde 15), dördüncü aday ise 1038 (yüzde 4,71) oy almıştı.