İstanbul Barosu'ndan 12 Eylül benzetmesi

T24 - İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, "Anayasa değişikliği ile ilgili usulün doğru olmadığı" görüşünde olduklarını belirterek, "Böyle bir anayasa değişikliği ve bunun halk oyuna sunulmasının özünde yöntem olarak 12 Eylül Anayasası'nın hazırlanma ve kabul sürecinden hiçbir farkı yoktur" dedi.



Aydın, Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "iktidarın kendi anlayışına uygun önerisi ile yapılmak istenen anayasa değişikliğinin kuvvetler ayrılığından, kuvvetler birliğine gidişle sonuçlanacağını" ifade etti.



Türkiye'de olağanüstü dönemler hariç yapılan anayasa değişikliklerinde partiler arası uzlaşma ile ortak teklif verildiğini ve yine Mecliste partilerin ortak desteğiyle kabul edildiğini hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:



"Katılımcı ve çoğulcu bir süreç içinde gelişmeyen, temel uzlaşmaya dayanmayan ve bu nedenle milli iradeyi yansıtmayan böyle bir anayasa değişikliğinin ve bunun halk oyuna sunulmasının özünde yöntem olarak 12 Eylül Anayasası'nın hazırlanma ve kabul sürecinden hiçbir farkı yoktur. Bu şekilde yapılmak istenen bir halk oylaması süreci gerçek anlamda halkın görüşünün sorulması değil, tıpkı 12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır.



Kısaca siyasi iktidar özgürlükler ve haklar ülkesi yaratmak için değil, iktidarının daha da güçlendirmek, yargı erkini vesayet altına almak, antidemokratik ve baskıcı bir düzen kurmak istediği için bu yönde bir değişiklik yapmak istemektedir. Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda ne anayasa ruhu, ne de demokrasinin adı kalacaktır. Bu tehlikeli gidişe dur demek ve yapılmak istenenlerin karşısında olmak sağduyulu ve ülkesini seven her vatandaşın ödevidir."



'Ben sizin adınıza hazırladım, benim aklım bu'



Gazetecilerin baronun bu değişikliğe tamamen karşı olup olmadığını sordukları Aydın, taslağın içeriğine hiç değinmediklerine dikkati çekerek, önerinin ortak bir uzlaşı ile hazırlanması gerektiğini belirtti.



"Ben sizin adınıza hazırladım, benim aklım bu" anlayışı ile getirilen bu değişikliği kabul edemeyeceklerini ifade eden Aydın, "İstanbul Barosu'nun görüşü, anayasa değişikliği ile ilgili usulün doğru olmadığıdır" şeklinde konuştu.



Aydın, öncelikle siyasi partiler yasası, seçim barajı ve dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

