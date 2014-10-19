İstanbul Barosu'nda üçüncü Ümit Kocasakal dönemi

İstanbul Barosu Başkanlığı'na yeniden Ümit Kocasakal seçildi. Üçüncü kez Baro Başkanı olan Kocasakal, en yakın rakibine 11 bin 580 oy fark attı.

Dün saat 09.00’da İstanbul Barosu’nun yönetimini belirlemek için avukatlar 81 sandıkta oy kullandı. Seçime İstanbul Barosu’na kayıtlı 32 bin 191 avukat oy verdi. Saat 17.00’de sandıklar kapandı ve sayıma geçildi. Sayım sonucunda Ümit Kocasakal üçüncü kez Baro Başkanı oldu.

Seçim sonuçları şöyle:

- Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Ümit Kocasakal: 14435 oy. Yüzde 65.84

- Hukukun Üstünlüğü Platformu Abdullah Arar: 2855 oy Yüzde 13.02

- Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu Yıldız İmrek ve Ercan Kanar: 1763 oy. Yüzde 8.04

- Milliyetçi Avukatlar Grubu Ali Rıza Kaplan: 1502 oy. Yüzde 6.85

- Çağdaş Avukatlar Grubu Ayhan Erdoğan: 1369 oy. Yüzde 6.24

Ankara Baro Başkanlığına Canduran seçildi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Ankara Barosu'nun 63. Olağan Genel Kurulu, yapılan seçimlerle sona erdi.



Seçimler sonucunda 3 bin 552 avukatın oyunu alan "Demokratik Sol Avukatlar" grubunun adayı Hakan Canduran, Ankara Barosunun yeni başkanı oldu.

Seçimlerde, diğer başkan adayları ve aldıkları oylar şöyle:

Baroda Birlik Grubu adayı Bülent Yağmur 796, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Murat Yılmaz 630, Devrimci Demokrat Avukatlar Grubu adayı Medeni Ayhan 120, DSA Taban Hareketi adayı Fatih Deniz Alaeddinoğlu 3 bin 178, Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Seyit Kıvanç Koç bin 72, Sol Avukatlar Grubu adayı Bülent Turhan Gündüz 167.

Canduran, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Ankara Barosu, Cumhuriyetin değerlerine, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına aykırı davrananlara karşı gene dimdik duracak, gerekirse sokaklara inecektir" diye konuştu.