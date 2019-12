İstanbul Barosu'nda seçim

İstanbul Barosu, altı adayın yarışacağı başkanlık seçimi start aldı. Seçimlerin bugünkü bölümünde divan üyelerinin seçimi yapıldı. Yarın ise başkan seçimi yapılacak. Seçimlerde yaklaşık 24 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.



Dünyanın üçüncü büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda daha önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’yla seçimlerde üç kez üst üste başkan seçilen Kazım Kolcuoğlu, bu seçimlerde aday olmazken, bu seçimlerde Katılımcı Avukatlar adına Mebuse Tekay baronun ilk kadın başkanı olmak için yarışıyor. Diğer adaylar ise şöyle sıralanıyor. Muammer Aydın (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu), Kemal Aytaç (Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı), Uğur Yetimoğlu (Birlik Platformu Adayı), Şadi Çarsancaklı (Hukukun Üstünlüğü Platformu), Muhittin Köylüoğlu (Savunma Avukatları Grubu Adayı) başkanlık için yarışıyor.



Adaylar ve vaatleri





Mebuse Tekay (Katılımcı Avukatlar Grubu Adayı):



"İstanbul Barosu’nun ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığım için adaylığımı koydum. Baroların iki işlevi var. Birisi meslek sorunlarıyla ilgilenmek diğeri de hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak. Her ikisi ile ilgili de İstanbul Barosu’nun sesini duyamadığımız için, üç dönemdir aynı yönetim anlayışıyla yönetiliyor. Stajer avukatlar ve genç avukatlarla ilgili projelerimiz var. Genç avukatların büro açabilmeleri için kredi sağlamaya yönelik bir projemiz var. Yurttaşlık bilincinin, hak bilincinin geliştirilmesiyle ilgili “Haklarımız" projemiz var. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir adli yardım sistemini öngören, aynı zamanda avukatlara ek olanaklar sağlayan adli yardım projemiz var. Akademisyenlerden oluşturduğumuz “Bilim Kurulu" kurduk. Çok önemli hocalarımız var. Ülkü Azrak, İbrahim Kaboğlu, Türkel Minibaş gibi farklı görüşlerden tam bir Türkiye sentezi. Türkiye’de yaşanan kamplaşma yaratıcı sorunlar konusunda mutabakat, bilimsel çözümler arayacak bir bilim kurulu. Aynı zamanda mesleğin sorunlarıyla ilgilenecek izleme kurulları oluşturuyoruz. Her türlü hak ihlali ve yolsuzlukları takip etmek, uyulmayan mahkeme kararlarını izlemek üzere. Adliyelerde çocuk odası projelerimiz var"



Kemal Aytaç (Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı)



"Demokrasi ve hukuk adına son yıllarda ülkemizde ne yazık ki yargı bağımsızlığına, savunmaya saldırılar sürekli devam etmekte oysa bunun karşısında dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul barosundan ses çıkmamakta. Ses çıktığı zamanda bu ses cılız demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından yana değil. Dolayısıyla biz İstanbul Barosu’nu insandan, özgürlüklerden, hukuktan, hukuk devletinden yargı bağımsızlığı ve savunmanın hakkını savunacak bir İstanbul Barosu oluşturmak, böyle bir kurum haline getirmek için adayız. Meslektaşlarımızın güncel ve yaşamsal soerunlarıyla ilgili 13 tane somut projemiz var. Bu projeler meslektaşlarımızın adliyeler arası ulaşımından "Baro kurye", özellikle kadınlarımız husususunda çocukların oyun odasından, hukuk kütüphanesine ortak çalışma alanlarına ve devam eden birçok güncel sorunma ilişkin somut kaynakları belli hedeflerimiz var"



Şadi Çarsancaklı (Hukukun Üstünlüğü Platformu)



"Biz geldiğimizde baroyu tüm avukatlarla birlikte meclisle yöneteceğiz. Yarın seçimleri kazanırsak İstanbul barosu sağcısıyla, solcusu tüm avukatllar hukukun üstünlüğü, Cumhuriyet, demokrasi, meslek sevgisi üzrerinde, ortak paydalarda bir araya gelerek baroyu yeniden inşa edeceğiz. İstanbul Barosu şu anda bir hizip konumunda, bölen parçalayan, kendi içinde de parçalanan bir hizip konumunda. Bundan kurtarılması lazım. Ülkenin kurtarılması lazım. Ama biz İstanbul Barosu'ndan başlayalım. Şu anda somut olarak İsparkla görüştüm adliye civarındaki park yerleri 1 YTL olacak. Aynı şekilde TOKİ ile görüştüm hâkimlere daha önce verdikleri şartlarda avukatlara da ev verecekler. İstanbul Barosu Çağlayan Adliyesi'ne taşınacak. Genç Avukatlarımız içinde büro kurmaları için kredi vermeyi düşünüyoruz. İlk önceliğimiz avukatlarımızın ideolojilerine bakmaksızın, siyasi kimliklerine bakmaksızın İstanbul Barosu'nu bir kılabilmek. Bu bütünlüğü bu itibarı sağlamak istiyoruz. Elbette Türkiye'de ki hukuk devleti olgusuna, idealine baronun gerçek anlamda katkı sağlamasını hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü bu ülkede cumhuriyetimiz açışından, demokrasimiz açısından onların ilelebet yaşaması açısından var kılabilmek istiyoruz"



Uğur Yetimoğlu (Birlik Platformu Adayı)



"İstanbul Barosu'nun 10-12 yıldır kötü yönetildiğini düşünüyorum. nedeniyle adayım. Şu anda ciddi hukuk sorunları yaşıyoruz. . Yücel Sayman başkanlığında 6 yıl, Kolcuoğlu zamanında 6 yıllık döneminde İstanbul Barosu küçülmüştür ve pasif hale gelmiş, baronun çitasını düşürmüşlerdir. Baronun solmaya yüz tutan yıldızını yeniden parlatmak için, düşen çıtasını tekrar ayağa kaldrımak için baro başkanlığına aday oldum. Kazanırsak önce baroyu meslektaşlarıyla birleştirerek 25 bin meslektaşının aktif gücünü ve enerjisini, baro yönetimine aktararak güçlü bir baro, etkin bir baskı grubu yaratarak bütün sorunların çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Baroyu üç ana bölgede yöneteceğiz. Büyük adliyelerin olduğu her yerde baro temsilcilikleri ve baro şubeleri oluşturacağız. Genç meslektaşlarımza büro açarken yanlarında olacağız. Huzur evi projemiz var. Arsamız hazır hemen bir sosyal tesis yapacağız"



Muammer Aydın (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu)



"30 yıllık serbest avukatlık yaptığım mesleki tecrübem ve 6 yıllık baroda yönetim kurulu üyesi olarak üstlendiğim sorumluluklar nedeniyle, edindiğim tecrübeyle, avukatların ve yargının sorunlarını çok yakından bilen birisi olarak bu sorunlara çözüm bulmak ve bundan sonra ki çalışmanın da içinde yer almak için aday oldum. Avukatlarımızın mikro sorunlardan makro sorunlara kadar bütün sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle icra işlemleri sırasında kullanılan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait araçlar var. Bu araçlardan çok şikayetler var. Dolayısıyla savcıların güdümünde bu araçların çalıştırıldığı ve talimatlarla sıkıntı yaratıldığı söyleniyor. Biz bu araçların yanına İstanbul Barosu’na ait araçları koyarak bu araçların onlara hizmet etmesini sağlayacağız. Buralarda çok zaman kaybediyorlar o yüzden bu araçların içerisinde internet gibi teknik imkânlar sağlayacağız. Baro bütçesinde stajer avukatlara sosyal yardım yapma imkânımız, kaynağımız yok. Genç avukatlara büro kurmaları için kredi sağlama imkânımız yok. Bu araçların kullanılmasıyla elde edilecek geliri bu yönde kullanmak istiyoruz"



Muhittin Köylüoğlu (Savunma Avukatları Grubu Adayı)



"Az sayıda milyonlarca dolar kazanan ve vergi ödeyen avukatlar bir tarafa, avukatların yanında emekçi olan daha da kötü koşullarda çalışan avukatlar bir tarafa. Bir davadan 1 milyon 2 milyon dolar alan, 400 milyarlık rüşvet için arabulucu olan avukatla, aylık 700-800 milyon alan avukatın sorunu aynı olur mu? Biz maaşlı çalışan, büro açma imkânı olmayan arkadaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmek, onların sorunlarını öncelikli olarak çözmek için adayız. Baro aydatlarını en alt seviyeye çekeceğiz. Büro açamayan genç avukat arkadaşlarımıza ortak bürolar açacağız. Bunlara CMK ve adli yardımdan davalar vererek masraflarını karşılayacağız"