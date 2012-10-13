İstanbul Barosu yarın yeni başkanını seçecek

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, 2012 İstanbul Baro Başkanlığı seçimi için Haliç Kongre Merkezi'nde toplandı. 2 gün sürecek kongrede ilk gün, baro başkanlığına aday avukatlar konuştu. Başkanlık için Filiz Kerestecioğlu, Muammer Aydın, Ümit Kocasakal ve Rıza Saka çekişiyor. Baro, yarın yapacağı seçimle yeni başkanını seçecek.

'Her evde bir adalet mağduru var'

Özgürlükçü Katılımcı Çağdaş Avukatlar Grubunun aday gösterdiği avukat Filiz Kerestecioğlu, öncelikli hedef olarak demokratik, katılımcı bir baro anlayışının olması gerektiğine vurgu yaptı. Baroda temsil ilişkisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünen Kerestecioğlu, "Kapıları hem avukatlara hem de adalete açmak istiyoruz. Halkın hak arama özgürlüğü ile avukatlık mesleği arasındaki var olan kopukluğu gidermek için mücadele ediyoruz. Neredeyse tamamı tutuklu olan bir ülke haline geldik. Her evde bir adalet mağduru var. Bu nedenle etkin ve dik duran bir Baro, adil olmayan yargılamayı da etkileyebilir. Tabi ki kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kalkması için de adayım. Bu zaten benim hayatım boyunca verdiğim bir mücadeledir" diye konuştu.

'Elimizi taşın altına koymak için aday olduk'

Çağdaş Avukatlar Grubunun İstanbul Barosu Başkan adayı avukat Muammer Aydın ise, İstanbul Barosunun geçen dönem söz verdiği hiçbir şeyi yerine getirmediğini iddia ederek, "Biz geçen dönemde yarım bıraktırılan yada bizim kendi dönemimizde projelerini hayata geçiremediğimiz avukatlık mesleğinin sorunlarıyla yargının sorunlarıyla ilgili bütün nitelikli işleri yapmak ve elimizi taşın altına koymak için aday olduk" dedi.

Aydın, "Avukatların gerek adliyede gerekse resmi kurumlarda, karşılaştıkları her sorunda İstanbul Barosu hiç yanlarında olmadı. Avukatların sorunları sadece yüzde 40 indirimli çay ve sandviç yiyecekleri bir kafe değil. İstanbul barosunun bu tür organizasyonları, 5 Nisan Avukatlar Gününü yapabilecekleri bir binaya ihtiyaçları var. Kafeye ihtiyaç yok. O nedenle adayız ve iddialıyız" şeklinde konuştu.