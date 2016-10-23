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İstanbul Barosu seçimlerinde İsmail Kahraman’a protesto: Hepimiz Che’nin yoldaşlarıyız!

Avukatlar, Kahraman'a Che Guevara için söylediği sözler nedeniyle tepki gösterdi

23 Ekim 2016 19:44

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken iki grup arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman nedeniyle gerginlik yaşandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da oyunu kullandı. Kahraman, oy kullandığı sırada Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bazı avukatlar, 'Hepimiz Che'nin yoldaşlarıyız' sloganı atarak tepki gösterdi.

Kahraman'ın kongre merkezinden ayrılmasının ardından Hukukun Üstünlüğü Platformu üyesi avukatlar ile protestocu grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki grup arasında devam eden gerginlik oy kullanmaya gelen diğer avukatların araya girmesiyle sona erdi.

Kahraman ne demişti?

TBMM Başkanı İsmail KahramanChe Guevara’nın resimlerinin Türk gençlerinin tişörtlerinde olmaması gerektiğini söylemiş, Che'yi tanımlarken "eşkıya" ifadesini kullanmıştı. 

 

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