İstanbul Barosu: Saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 9 avukatın tutuklanmasına İstanbul Barosu düzenlediği basın toplantısı ile protesto etti. Baro Başkanı Avukat Ümit Kocasakal tarafından yapılan açıklamada "Savunmaya, avukata yönelik sistematik, bilinçli baskı ve saldırılar tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaşmıştır" denildi. Kocasakal, 'demokratik sistem içerisinde meşru müdafaa hakkkını" kullanacaklarını ifade etti.

İstanbul Barosu'nun Orhan Adli Apaydın salonunda yapılan basın toplantısına çok sayıda avukat da katılarak destek verdi. Baro Başkanı Ümit Kocasakal, avukatların davetiye ile çağrılması mğmkğnolduğu halde kapılarının kırılarak gözaltına alındığını söyledi. ÇHD merkezinde yapılan arama sırasında kendisinin girişinin dahi engellendiğini belirten Kocasakal, "Avukatlar için suç işleme ayrıcalığı gibi bir isteğimiz yok, ama avukatlara dahi bunlar yapılıyorsa sokaktaki vatandaş nelerle karşılaşır" dedi.

Adliyede avukatlara yönelik polis saldırısını da kınayan Kocasakal, bazı basın-yayın organlarının da gizlilik kararı ve masumiyet karinesine rağmen gözaltına alınan avukatların peşinen suçlu ilan edildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama için ise "Bu tür uygulamalardan sonra, emniyetin tarafsızlığına, topladığı delillerin sıhhatine nasıl güven duyulacaktır. Esasen bu açıklama, savcılığı da zor durumda bırakan, saygınlığını zedeleyen bir durumdur" ifadesini kullandı.

Yaşananlar için 'ileri faşizm" sözünü kullanan Kocasakal, operasyonu hukuka darbe olarak nitelendirdi. Kocasakal szölerini, " İstanbul Barosu olarak yaşanan tüm bu hukuksuzluklara karşı gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı, avukata, savunmaya yönelik tüm saldırılara karşı demokratik sistem içinde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı ve gerekli yanıtları vereceğimizi, hukuk devletini, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu savunmak ve korumak adına her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile sunarız" diyerek bitirdi.

Zeki Rüzgar savcıya ifade verecek

DHKP-C'ye yönelik operasyon çerçevesinde Antalya'da bürosunda ve evinde arama yapılan Avukat Zeki Rüzgar ise İstanbul'a geldi. Hakkında muhtemel bir yakalama kararı olduğu belirtilen Zeki Rüzgar'ın bugün savcılığa müracaat edileceği belirtildi.