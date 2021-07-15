İstanbul Barosu'ndan hayvan hakları yasa teklifi tepkisi: Yeni düzenlemelerin hukuken ve vicdanen kabul edilebilmesi olası değil

Hayvan hakları savunucularının geçen günlerde yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’na yönelik tepkisi devam ediyor. İstanbul Barosu da bir açıklama yayımlayarak yasaya tepki gösterdi. Açıklamada 2004'te yürürlüğe giren kanunun değişmesi için verilen 17 yıllık mücadelenin görmezden gelindiğini vurgulandı.

Açıklamada, "Hayvanların haklarına karşı, toplumu ‘aza ikna etmeye’ yönelik yasal düzenlemelerin ve önerilerin her zaman karşısındayız. Hayvan Hakları alanında reform yapılmışçasına topluma duyurulan bu yeni düzenlemelerin hukuken ve vicdanen kabul edilebilmesi olası değil" denildi.

Baro, yasal değişikliklerin neden kabul edilemez olduğuna dair şu maddeleri sıraladı: