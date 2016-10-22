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İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Ümit Kocasakal’a Tahir Elçi protestosu

"Biraz daha bekleseydiniz ismini okuyacaktım"

22 Ekim 2016 19:48

İstanbul Barosu Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyeleri, konuşması sırasında Tahir Elçi’yi anmadığı iddiasıyla Ümit Kocasakal'ı protesto etti.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Baro Başkanı Kocasakal’ın geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anmaması üzerine ellerinde Tahir Elçi’nin fotoğraflarını bulunduran avukatlar sahneye çıktı.

Kocasakal, son kez Baro Başkanı olarak konuştuğunu belirterek, “Baro başkanı olarak son defa sizi selamlıyorum. Çok karışık duygular içerisindeyim. Aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımı saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. 

 

 

Kocasakal: Bekleseniz diyecektim

 

Daha sonra konuşmasına devam eden Kocasakal şunları söyledi:

“Buna saygı duyuyorum. Biraz daha bekleseydiniz ismini okuyacaktım. İnsani olarak söylüyorum şimdi o kaldığım yerden devam ediyorum. Faşizme karşı olan sözlere sonuna kadar katılıyorum ama faşizmin de türleri var. Ben kimsenin etkisi altında kalarak değil burada her türlü ideolojik düşüncelerden öte görevi başındayken alçakça öldürülen Tahir Elçi’yi özlemle ve rahmetle anıyorum. Ben Tahir Elçi’yle 23 sene önce Almanya’da tanıştım. Tahir Elçi politik ve ideolojik olarak farklıydı ama dostumdu, güler yüzlü ve nazik bir insandı… O benim dostumdu. Katledilişi ile hayatımın en büyük acılarından birini yaşadım. Farklı düşüncelere sahip olmamamız oturup konuşmamıza engel değil. Onu her zaman hatırlayacağım. Tahir Elçi burada olsaydı, ‘burası bunun ne yeri ne de zamanıdır’ derdi. ‘Biz buraya baroyu savunmaya geldik’ derdi. Onu alçakça öldürenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum.”

 

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