İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi raporu: İstismara uğrayan ve suça sürüklenen çocuk sayısı arttı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin hazırladığı rapora göre , ayrımcılığa maruz kalan, istismar edilen, öldürülen, şiddete uğrayan, ticari olarak sömürülen, ihmal edilen çocukların sayısı her geçen gün artıyor.

2014-2019 yılları arasında İstanbul Barosu farklı suç tipleri konu olmak üzere toplamda 95 bin 959 mağdur çocuğun soruşturma aşamasında avukat görevlendirdi. Kovuşturma aşamasını da katınca bu veri 141 bin 24 olarak tespit edildi. 2008-2019 yıllarında görevlendirme yapılan mağdur çocuk oranının ise 34 bin 278 olduğunun belirtildiği raporda son iki sene içerisindeki mağdur çocuk sayısının arttığı gözlemlendi. Ayrıca, 2019 yılında avukat görevlendirilen mağdur çocukların yüzde 80’lik kısmının 12-18 yaş aralığında olduğu kaydedildi.

2018-2019 aralığında soruşturma aşamasında avukat görevlendirilen 12 yaş altı 2 bin 647 mağdur kız çocuğundan 1053’üne yapılan yapılan avukat atamaları çocuğun cinsel istismarı nedeniyle yapıldığı raporda yer aldı.

2014-2019 arasında çocuğun cinsel istismarı suçu sebebiyle ile sadece soruşturma aşamasında toplam 10 bin 844 mağdur çocuğa avukat görevlendirildi. 2014-2017 yılları arasında bu sayı 5 bin 590 iken 2018-2019 arasında ise bu sayının 5 bin 254 olduğu kaydedildi. 2014-2019 yıllarında soruşturma ve kovuşturma aşamasında ise avukat atanan toplam mağdur çocuk sayısı ise 18 bin 430.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’ın haberine göre, 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyetinin olmamasına rağmen, 2014-2019 yılları arasında 12 yaşından küçük toplam 878 çocuğa kovuşturma aşamasında avukat görevlendirildiğinin aktarıldığı raporda bu rakamın 2014’te 24 iken, 2019’da 233’e çıktığı kaydedildi. Bu veriler TCK’deki çocukların cezai ehliyetine ilişkin düzenlemedeki çelişkileri de ortaya koydu.