İstanbul Barosu bugün başkanını seçiyor

Bugün yapılacak seçimde başkanlık için 5 adayın yarışacağı İstanbul Barosu Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde sürüyor.

Divan başkanlığına Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın seçildiği genel kurulun dünkü oturumunda başkan olarak son kez hitap eden Ümit Kocasakal'ın konuşması sırasında bir grup avukat, ellerinde geçen sene öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin fotoğrafıyla salona girdi. "Tahir Elçi onurumuzdur" sloganı atan grup, daha sonra salondan ayrıldı.

Çeşitli grupların temsilcilerinin söz aldığı genel kurulda, zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Mevcut başkan Ümit Kocasakal'ın aday olmadığı kongrede, Hukukun Üstünlüğü Platformu'nun adayı Mehmet Sarı, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar'ın adayı Several Ballıkaya Çelik, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Ali Rıza Kaplan ve Avukat Hakları Grubu adayı Ömer Kavili başkan olmak için yarışacak.

Seçimde 33.349 avukatın oy hakkı bulunuyor.