İstanbul Barosu başkanlığına Avukat Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi

Dünyanın en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu’na kayıtlı 26 bin 294 avukat, bugün Baro Başkanlığı seçimleri için sandığa gitti. İstanbul Barosu'nun önümüzdeki iki yıl için başkanı, kullanılan oyların yüzde 30,72'sini alan mevcut başkan ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu oldu. 26 bin 294 avukatın oy kullandığı seçimde Durakoğlu, oyların 6 bin 856'sını aldı.

Baronun kuruluşunun 140. yılına denk gelen genel kurulda, 8 ayrı grubun adayları ile iki bağımsız aday başkanlık için yarıştı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki seçimde, 105 sandıkta düzenlenen oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi.

Sandıkların yüzde 43'ünün açıldığı sırada seçim takip ekranları kapandı. Bu sırada Av. Hasan Kılıç ile Av. Mehmet Durakoğlu arasındaki fark 1700 civarındaydı. Bazı avukatlar ekranların kapatılmasına, "kedileri çıkarın" şeklinde tepki gösterdi. Seçim takip ekranları yeniden açıldığında kullanılan oy yüzde 60'a yükselirken, Hasan Kılıç ile Mehmet Durakoğlu arasındaki fark ise 100'e düştü.

Sandıkların tamamının açılmasıyla 8 bin 77 pusula ile oyların 30,72'sini alan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Avukat Mehmet Durakoğlu, yeniden İstanbul Barosu Başkanı oldu.

26 bin 294 oyun kullanıldığı seçimde Mehmet Durakoğlu'nu, 6 bin 856 oyla Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç, 2 bin 488 oyla Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, 2 bin 407 oyla Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canpolat, 2 bin 238 oyla bağımsız aday Fikret İlkiz takip etti.

Baro başkanlığına aday olan isimler şöyleydi:

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu: Mehmet Durakoğlu

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu: Hasan Kılıç

Avukat Hareketi: Başar Yaltı

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar: Eren Keskin

Avukat Hakları Grubu: Gökhan Ahi

Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi: Talat Canbolat

Milliyetçi Avukatlar Grubu: Kaptan Yılmaz

Ortak Hedef Platformu: Cem Kaya Karatün

Bağımsız aday: Fikret İlkiz

Bağımsız aday: Çiğdem Koç

Hasan Kılıç'ı destekleyenlerden tepki

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu adayı Hasan Kılıç'ı destekleyenler, seçim takip ekranının kapanmasına tepki gösterdi. Seçim sonuçlarının ardından Durakoğlu'nun konuşmasını da protesto eden grup, Kılıç lehinde tezahüratlarda bulundu.

Mehmet Durakoğlu kimdir?

1956'da Sivas'ta doğan Durakoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1982'deİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1986'da serbest avukatlığa başladı. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri verdi. Aynı konuda yayınlanmış makaleleri vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulundu. 2004'de İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2006'da Baro Başkan Yardımcısı oldu. 2010-2012 ve 2012-2014 dönemlerinde İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.