İstanbul Barosu Başkanı'nın makam odasında mermi bulundu!

İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın İstanbul Barosu’ndaki makam odasında mermi bulundu. Kocasakal, polisin inceleme sonucunu bekleyeceklerini belirterek “Eğer mermi tehdit anlamını taşıyorsa bu bizi etkilemez” dedi.

İstanbul Barosu’nun Taksim’de bulunan binasının 7. katındaki Kocasakal’ın makam odasında dün mermi bulundu. Cihan Oruçoğlu'nun Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre, tavandan sıkıldığı ve masaya düşen mermi ile ilgili olarak, olay yeri inceleme ekipleri araştırma başlattı.

Kendisinin sabah üniversitede ders verdiği ve bu nedenle baroda olmadığını anlatan Kocasakal, “Bizim makam odamız 7. kat. Üstümüzde kiremit yok. Saç plaka ve altında alçıpan ile elyaf bulunuyor. Mermi, yukarıdan dik açı ile tam masamın üzerine çarpıp hemen karşıdaki koltuğa düşmüş. 9 milimetrelik bir mermi. Çatı da delik durumda” dedi.

Polisin iki ihtimal üzerinde durduğunu anlatan Kocasakal, şöyle devam etti: “Birinci olarak, mermi belirli bir yükseklikten serseri kurşun olarak yılbaşında havaya ateş edilip içeri girmiş olabilir. Ya da çatıya çıkılıp ordan ateş edilmiş olabilir. Her iki olasılığı Emniyet değerlendiriyor. Emniyet delik olan kısmı alıp incelemeye götürdü. Her iki durumda da bir vahamet söz konusu. Eğer serseri kurşun içeri bu şekilde girdi ise bu kendini bilmezliğin ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Ateş ediyorsunuz, o baro başkanının masasına düşüyor. Diğer yönden tehdit ise o da kendi içinde başka vahamet taşıyor. O olasılık doğru ise bunlar bizi etkilemez. Biz inandığımız şeyi sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.”