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İstanbul Barosu başkanını seçiyor

Baroya kayıtlı avukatlar, saat 09.00'dan itibaren Sütlüce'de Haliç Kongre Merkezi'ne gelerek oy kullandı

14 Ekim 2012 15:03

İstanbul Barosu başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Baroya kayıtlı avukatlar, saat 09.00'dan itibaren Sütlüce'de Haliç Kongre Merkezi'ne gelerek oy kullandı.

28 bin 884 avukatın, 73 sandıkta oy kullanacağı seçimde, Baro Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeliklerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu delegeliği de belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

Seçimde, Baro Başkanı Ümit Kocasakal ile eski baro başkanlarından Muammer Aydın, Filiz Kerestecioğlu ile Rıza Saka yarışıyor.

Bu arada İstanbul Barosu, seçim için İstanbul'un 16 noktasından otobüs, Kadıköy ve Üsküdar'daki Turyol iskelelerinden de tekne kaldırıyor.

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