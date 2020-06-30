İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan 'çoklu baro teklifi' tepkisi: Yasalaşırsa ‘sarı barolar’ ortaya çıkabilir, bundan direkt olarak adalet etkilenecek

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, AKP'nin Meclis'e sunduğu, 'çoklu baro' sistemine yol açacak olan yasa teklifine ilişkin, "Baroların toplumla yüzleştiği sorunlar vardır. Mesela kadına karşı şiddete 'bunun yaşamın fıtratında var olduğunu' söyleyen bir baro, bir cemaat yurdunda çocuğa karşı bir istismar olmuşsa bunu doğal karşılayabilecek bir 'sarı baro'nun ortaya çıkmış olması, işkenceye karşı koşmayan, yetmeyen bir baronun ortaya çıkması adalet duygusunu zedeleyecek" dedi.
Çağlayan’da düzenlenen savunma mitingini ve 'çoklu baro'nun yaratacağı sakıncaları İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Durakoğlu, baro yasa teklifiyle ilgili yaşanan süreci şöyle değerlendirdi: