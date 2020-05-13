İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'na 'seçim sistemi' tepkisi: Bizim seçtiğimiz başkan değil artık kendisi

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, canlı yayında baro seçim sisteminde yapılması planlanan düzenleme ile ilgili Barolar Birliği Başkanı Metin Metin Feyzioğlu’nun duruşunu eleştirdi. Durakoğlu, “Metin Feyzioğlu’nda ciddi bir eksen kayması var. Bizim oy verdiğimiz Feyzioğlu yok ortada. Bizim seçtiğimiz Barolar Birliği Başkanı değil artık kendisi,” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, FOX’ta İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Burada' Erdoğan'ın talimatıyla' seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik kararı eleştiren Duroğlu, “Siyasi iktidarın seçim sistemimizi değiştirme gibi bir hakkı yoktur" eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından talimatı verilen, baroların seçim sisteminde yapılması planlanan değişiklik üzerine aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının da olduğu 50 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak bu girişime tepki göstermişti. Barolar tarafından yapılan açıklamada değişikliğe konu olan tartışmanın bir “FETÖ projesi olduğu” vurgulanmıştı:

"Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır."