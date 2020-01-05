İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak, bu pek çok şeyin bittiği anlamına geliyor

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukatlık mesleğinin tehlike altında olduğunun altını çizerek, ”Gençleri suçlamamak lazım. 2024 yılında Türkiye’de 220 bin civarında avukat olacak. Bu pek çok şeyin bittiği anlamına geliyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukatlık mesleğinde “obez büyüme” olduğunu belirterek “İstanbul Barosu’na son bir yıl içerisinde 4 bin 400 kayıt oldu. Bu çok müthiş bir rakam. Aklın alacağı bir rakam değil. Bunun ciddi bir tehlike olarak görülmüyor olması çok ciddi bir başka handikapı oluşturuyor” diye konuştu.

“2024 sınav için çok geç”

Mesleğe yönelik konulan sınavın 2024’te yapılacağını belirten Durakoğlu, sınavın sayının azaltılmasına yönelik yapılmasının çok ahlaki olmayacağını söyledi. Sınavın nitelikli insanların mesleğe kabulünü sağlayacaksa anlamlı olacağını dile getiren Durakoğlu, “Yoksa hâkimlikte, savcılıkta sınav yapılıyor. Sınava tılsımlı çözüm olarak bakmamak lazım. Hâkimlikte, savcılıkta neyi ne kadar sağlıyorsa avukatlıkta da onu sağlayacaktır. Burada önemli olan nokta nitelik kazandırıp kazandırmayacağıdır.” ifadesini kullandı.