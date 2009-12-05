İstanbul Barosu: 2 avukata şiddet uygulandı

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, ''biri stajyer iki avukatın, polisin olumsuz davranışlarına ve kötü muamelesine maruz kaldığı'' belirtildi.

Baro'nun yazılı açıklamasında, ''Avukat Ümit Ulaş'ın 29 Kasım gecesi bir arkadaşıyla Taksim Sıraselviler Caddesi'nden geçerken iki sivil polis memurunca durdurularak kimlik sorulduğu, sivil giyimli kişilerden polis olduklarını belgeleyen kimliklerini soran Ulaş'ın ellerine kelepçe takılarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldüğü, karakolda tartaklandığı, fiilen gözaltına alınarak özgürlüğünün kısıtlandığı'' kaydedildi.

Durumun bildirildiği baronun görevlendirdiği avukatın görüşme, rapor alınması için hastaneye sevk talebi ve hukuki girişimde bulunmasının kolluk birimince engellendiği aktarılan açıklamada, Ulaş'ın serbest bırakılmasının ardından resmi sevk olmaksızın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidilerek darp ve cebir raporu alındığı anlatıldı.

Açıklamada, ''aynı gün bir stajyer avukatın Taksim Polis Karakolu karşısında bir başkomiser tarafından kimliğinin sorulmasının ardından diğer polislerin de yardımıyla uygunsuz sözlerle yere yatırılıp elleri kelepçelenerek polis merkezine sürüklendiği, karakolun tuvaletinde üzerine soğuk su döküldüğü, coplarla başına vurulduğu, burun kemiğinin tuvalet taşına çarpma nedeniyle zedelendiği, karanlık tuvalette ıslak vaziyette bekletildiği, sistematik işkenceye maruz bırakıldığı, şikayetçi olmaması ve hazırlanan ifadeyi imzalaması için korkutularak tehdit edildiği ve daha sonra sırılsıklam vaziyette serbest bırakıldığı'' savunuldu.

''Kanun hükümlerine uygun işlem yapılmadığı gibi avukatlara neredeyse kin saiki ile davranıldığı, her fırsatta yargı, yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı serbestçe temsil eden avukatlara olumsuz bakış açısının uzantısı olan bu durumun, hukuka karşı saygısızlığın tezahürü olduğu'' değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

''Hukukun örselenmeye çalışıldığı bu dönemde, barolar olarak Avukatlık Kanununun bizlere verdiği hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve avukatlık onurunu savunmak ve korumak görevimizi, hukukun herkese bir gün lazım olacağı ve hukukun üstünlüğüne sonsuz inancımız gereği sonuna kadar yılmadan ve korkmadan sahip çıkacağımızı, mesleğimizin onuruna ve meslektaşlarımıza karşı yapılacak olumsuz her eylem ve teşebbüs karşısında avukat ve meslek örgütü olan baroların sert tepki göstereceğini basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''