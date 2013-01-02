İstanbul Baro Başkanı Kocasakal'ın odasında esrarengiz kurşun

Yeni yılın ilk iş günü İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın İstanbul Barosu'ndaki odasında mermi bulundu. 9 mm çapındaki mermiye incelemek üzere el konuldu.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın makam odasına kurşun isabet etti.

Kurşun, Kocasakal’ın odasında yapılan temizlik sırasında bulundu.

Sabah erken saatlerde odaya gelen temizlik görevlileri, makam odasının tavanında kurşun deliği, Kocasakal’ın masasında ise mermi çekirdeği buldu

Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, odada detaylı bir çalışma yaptı.

'Yorum için erken'

Kocasakal da haberi alır almaz baro binasına geldi ve güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Kısa bir açıklama yapan Ümit Kocasakal, konu hakkında yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Mermi incelenecek



Mermi çekirdeği incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.