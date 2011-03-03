İstanbul Baro Başkanı: İleri faşizim uygulaması

T24- İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal son gözaltıları değerlendirirken bugün yaşanan durumun "İleri faşizm" olduğunu söyledi. "Film aynı senaryo aynı kurgu aynı" diyen Kocasakal, yaşananların siyasi gözdağı olduğunu ileri sürdü.



Kocasakal şunları söyledi: "Bu yaşadığımız geldiğimiz tırnak içinde ileri demokrasiyi ortaya koyuyor. Bizler artık her gün neredeyse baskınlar gözaltılar ve aramalarla güne uyanıyoruz. Ben burada vicdanı olanlara sesleniyorum. Her nedense bütün bunlar siyasi iktidara muhalif olan bir takım kişilerle ilgili oluyor. Film aynı, senaryo aynı, kurgu aynı. Eve geliniyor arama yapılıyor, sonra gözaltı ondan sonra tutuklama, tutukluluğa itiraz, itirazın reddi. Artık 'yargı sürecini bekleyelim, bakalım nedir' sözü hiçbir şey ifade etmiyor.



Bizim itirazlarımız esastan ziyade usuledir. Usulle ilgili eleştiriler bakımından yargı sürecinin beklenmesine gerek yoktur. Eğer arama usulsüzse, gözaltı usulsüzse bunun yargı süreci ile ilgisi yoktur. Bu hukuksuzlukları meşrulaştırmaya çalışmaktan başka bir işe yaramaz. Arama diyorsunuz arama bir kere yönetmelikte açık aramanın nedenini oluşturan fiil somut olgular, neyin aranacağı bunların hepsinin belirtilmesi gerekiyor. Yoksa gireceksiniz, insanların her şeyini kitaplarını çuvallara koyacaksınız ne çıkarsa bahtımıza böyle bir arama böyle biz gözaltı olmaz. Ceza muhakemesi kanunu 91’de savcının daha başlangıçta gözaltı kararı verebilmesi CMK’ya göre mümkün değil. Şimdi Türkiye bir korku toplumuna dönüştü. Şu gözaltılar şu aramalar kimseyi şaşırtmadı, bunların arkası da gelecek. Bu Ergenekon öyle bir bohça ki istediğiniz zaman istediğiniz kişileri atabileceğiniz bir şey. Ben o yüzden artık bu ortama ileri faşizm dedim. Eğer bütün bu hukuksuzluklar, bütün bu zulüm şekli bir yargı eliyle meşrulaştırılırsa gidebileceğiniz bir nokta kalmıyor.

SİYASİ GÖZDAĞINA DÖNÜŞTÜ

Somut olarak belli bir şeyi arıyorum denilir. Eğer suç silahla işlenmişse silah arıyorsunuzdur bir takım belgelerse bir takım belgeler arıyorsunuzdur. Bu size insanların özel hayatına dair çizgi filmlerden tutun her şeyi alıp götürme fırsatı vermez. İkincisi bir takım müesseselerin kanunda yer alıyor olması o konudaki her somut uygulamanın kanuna uygun, meşru ve hukuka uygun olduğu anlamına da gelmez. Yani tutuklama, gözaltı, hakimlere savcılara verilmiş istedikleri gibi doldurabilecekleri birer açık çek midir? Hakim kararı var, kanun böyle söylüyor diyerek bunları göz ardı ederek yapılıyor. Kimisi tahliye oluyor deniyor; o tahliye kararlarını veren hakimlerin HSYK’nın kararı ile Beşiktaş adliyesinden gönderildi. Gözaltı, tutuklama bir ceza yargılamasının mutlak vazgeçilmez parçaları değildir. Nedim Bey'i çağırırsınız alırsınız ifadesini ve ona göre süreç işler. Bu şekilde devamlı baskın, gözaltı, tutuklama bunlar artık siyasi nitelikte bir gözdağına dönüşmüştür. Kimsenin hukuk güvenliği yok. İktidara yakın, o konuda gayret gösteren yazan bir takım yazarların hâlihazırda bir hukuk güvenliği var ama o da ne kadar sürer bilmiyorum. Balyoz davasında tutuklama talebi oldu. Ama savunmaya söz verilmeden heyet müzakereye çekiliyorsa kapılar kapatılıyorsa kimse kusura bakmasın ben bir baro başkanı olarak, bir hukukçu olarak 'hakim kararıdır süreci bekleyelim' diyemem.