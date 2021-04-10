İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 80'e yaklaştı

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 10 Nisan itibariyle yüzde 79.37'ye yükseldi. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 59.77 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 5.71 oldu.

Nisan yağmurlarıyla doluluk oranı artabilir

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 10 Nisan itibarıyla yüzde 79.37 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.