T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 35'e geriledi

05 Ekim 2020 11:34

İstanbul kurak geçen yazın ardından sonbaharda da beklenen yağışı henüz alamadı. Kente su sağlayan barajların doluluk oranları 35,7'ye kadar geriledi.

ETİKETLER

istanbulbarajlardoluluk oranıyüzde 35
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24