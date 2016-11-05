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İstanbul barajları alarm veriyor; doluluk oranları geçen yıla göre yarı yarıya azaldı

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor

05 Kasım 2016 21:42

İstanbul’da baraj doluluk oranları alarm veriyor. Geçen yıl kışa girerken bugünlerde toplam doluluk oranı yüzde 68.75 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı şu anda 37.6.

Geçtiğimiz yıl yoğun yağışların ardından yüksel doluluk oranına ulaşan Alibeyköy barajında ise suların çekilmesiyle birlikte tarihi kemerler karada kaldı.
 

Doluluk oranı yüzde 87.35'ten 37.6'ya indi


İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor. İstanbul barajlarında 2016 yılının mart ayında toplam doluluk oranı 87.35’e çıkmıştı. Ancak daha sonra yağışların azlığına, sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle doluluk oranı 37.6’ya kadar indi.
 

En büyük düşüş oranı papuçdere barajında
 

İstanbul Barajlarındaki en büyük düşüş ise Papuçdere barajında yaşandı. Papuçdere barajında geçen yıl bu zamanlar yüzde 68.75 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 20.91’e kadar geriledi. Yani bu yıl Papuçdere barajında geçen yıla oranla yüzde 46.61 daha az su var. Geçen yıla oranla su rezervi düşüşü Istarancalar barajında yüzde 40.61, Kazandere barajında yüzde 39.27, olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un Anadolu yakasının önemli ihtiyacını karşılayan Ömerli barajında ise geçen yıla oranla yüzde 38.65 daha az su var.
 

Barajlardaki doluluk oranlarının son bir yıldaki değişimi
 

Baraj adı Geçen yıl doluluk oranı Bugünki doluluk oranı Rezerv düşüşü

Ömerli barajı %79.22 %40.57 %38.65

Darlık barajı %81.35 %44.88 %37.05

Terkoz barajı %73.00 %43.66 %29.34

Alibeyköy %50.81 %35.65 %15.16

Büyükçekmece %48.95 %30.61 %18.34

Sazlıdere barajı %50.77 %32.41 %18.36

Istaracalar %88.96 %48.35 %40.61

Kazandere %98.55 %59.28 %39.27

Papuçdere %67.01 %20.91 %46.61

Alibeyköy barajında “mera” gibi 
 

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Alibeyköy barajında ise benzer durumlar yaşanıyor. Şu an doluluk oranı yüzde 35.65 olarak kayıtlara geçen barajda su çekilme oranı bazı bölümlerde 100-150 metreyi buluyor. Eskiden baraj sularıyla dolu olan alanlar artık yeşillenmiş meralar görünümünde. Eskiden suyun içinde bulunan baraj havzasındaki tarihi kemerler ise artık tamamen karada ve suya yaklaşık 150 metre uzakta kalmış durumda. 
 

3 aylık su var
 

İSKİ verilerine göre şu andada barajlarda şu an yaklaşık 326 milyon metre küp su bulunuyor. İstanbul’da ortalama günlük su tüketiminin ortalaması ise günlük yaklaşık 2 milyon 700 bin metre küp. Barajlarda su rezervi, İstanbul’un yaklaşık 3 aylık su ihtiyacını karşılıyor. Ancak kışında kurak geçmesi halinde önümüzdeki yaz İstanbul’luları yine susuz günler bekleyebilir.


Meteroloji sıcaklıkların yüksek geçeceğini açıklamıştı
 

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde, uzun yıllardır hesaplanan kış sıcaklık ortalamalarının 1 veya 2 derece üzerinde olacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamada şu ana kadar yağış ortalamalarının düşük olduğu ancak kış aylarında bunun telafi edilebileceği vurgulanmıştı.

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