İstanbul banliyö hatları 2018’de açılıyor!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan İstanbullu yurttaşların merakla beklediği bir açıklama yaptı. Aslan, 2013’te kapatılıp bakıma alınan İstanbul banliyö hatlarının 2018’de açılacağını söyledi.

Bakan Arslan İstanbul’daki banliyö hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, “2018 yılı sonunda İstanbul’un her iki yakasında bulunan Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız” dedi. Arslan, Ankara’dan kalkan Yüksek Hızlı Tren’in Haydarpaşa Garı’na gidebildiği gibi, bazılarının da Marmaray’ı kullanarak Avrupa yakasına geçmiş olacağını ve ulaşımın kesintisiz hale geleceğini belirtti.

2013’te kapatılmıştı

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenileme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti.

Türkiye’nin her yerinden ulaşıma entegreli

2018’de açılacak olan İstanbul banliyösü, Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin tüm misafirleri hem Avrupa hem de Asya kıtasına entegre bir şekilde taşıyabilecek.

Gebze – Halkalı hattı güzergahı(durakları)

Gebze – Halkalı hattında toplam 42 durak bulunuyor. İşte hattın güzergahı;

Halkalı

Mustafakemal

Küçükçekmece

Florya

Yeşilköy

Yeşilyurt

Ataköy

Bakırköy

Yenimahalle

Zeytinburnu

Kazlıçeşme

Yenikapı

Sirkeci

İstanbul Boğazı

Üsküdar

İbrahimağa

Söğütlüçeşme

Feneryolu

Göztepe

Erenköy

Suadiye

Bostancı

Küçükyalı

İdealtepe

Süreyya Plajı

Maltepe

Cevizli

Atalar

Başak

Kartal

Yunus

Pendik

Kaynarca

Tersane

Güzelyalı

Aydıntepe

İçmeler

Tuzla

Çayırova

Fatih

Osmangazi

Gebze