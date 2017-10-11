İstanbul banliyö hatları 2018’de açılıyor!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan İstanbullu yurttaşların merakla beklediği bir açıklama yaptı. Aslan, 2013’te kapatılıp bakıma alınan İstanbul banliyö hatlarının 2018’de açılacağını söyledi.
Bakan Arslan İstanbul’daki banliyö hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, “2018 yılı sonunda İstanbul’un her iki yakasında bulunan Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız” dedi. Arslan, Ankara’dan kalkan Yüksek Hızlı Tren’in Haydarpaşa Garı’na gidebildiği gibi, bazılarının da Marmaray’ı kullanarak Avrupa yakasına geçmiş olacağını ve ulaşımın kesintisiz hale geleceğini belirtti.
2013’te kapatılmıştı
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenileme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti.
Türkiye’nin her yerinden ulaşıma entegreli
2018’de açılacak olan İstanbul banliyösü, Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin tüm misafirleri hem Avrupa hem de Asya kıtasına entegre bir şekilde taşıyabilecek.
Gebze – Halkalı hattı güzergahı(durakları)
Gebze – Halkalı hattında toplam 42 durak bulunuyor. İşte hattın güzergahı;
Halkalı
Mustafakemal
Küçükçekmece
Florya
Yeşilköy
Yeşilyurt
Ataköy
Bakırköy
Yenimahalle
Zeytinburnu
Kazlıçeşme
Yenikapı
Sirkeci
İstanbul Boğazı
Üsküdar
İbrahimağa
Söğütlüçeşme
Feneryolu
Göztepe
Erenköy
Suadiye
Bostancı
Küçükyalı
İdealtepe
Süreyya Plajı
Maltepe
Cevizli
Atalar
Başak
Kartal
Yunus
Pendik
Kaynarca
Tersane
Güzelyalı
Aydıntepe
İçmeler
Tuzla
Çayırova
Fatih
Osmangazi
Gebze