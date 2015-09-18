İstanbul Balat'ta eski ahşap bina kül oldu

İstanbul Fatih'te Haliç kıyısındaki Balat semtinde metruk bir ahşap bina, "bilinmeyen bir nedenle" yangın sonucu tamamen yandı. Çevredekiler, akşamları bu boş binada kalan bir gencin mahsur kaldığını düşünerek büyük panik yaşadı.

Fatih'in Balat semtinde 3 katlı metruk ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu. Yangın saat 04.00 sıralarında Cibali Şerefiye Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap metruk binada meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri yangını görerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü.

Binada 1 kişi mahsur kaldı iddiası

Çıkan yangından etkilenen mahalle sakinleri sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken komşu binada kalan birkadın yanan evde bir kişinin mahsur kaldığını iddia ederek şunları söyledi: “Gencer diye bir çocuk var. İçeride kaldı. Yandaki lokantada çalışıyor, akşamları bu boş binada kalıyordu…”

Yangın kısa sürede söndürüldü

Mahsur kaldığı iddia edilen gence telefonla ulaşan komşuları şahsın binada olmadığını öğrenince derin bir nefes aldı. Yangın Balat, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yer yer çökmelerin olduğu ahşap bina kullanılamaz hale geldi.