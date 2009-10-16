İstanbul-Bağdat arasında tren yolu

Türkiye ile Irak arasındaki sınır kapılarının sayısının üçe çıkarılmasına ve İstanbul-Bağdat arasında bir demir yolu inşa edilmesine karar verildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Bağdat'ta Iraklı yetkililerle görüştü.



İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerde Irak ile Türkiye arasındaki sınır kapılarının sayısının üçe çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu toplantı sonrası yapılan açıklamada İstanbul-Bağdat arasında bir demir yolu inşa edileceği bilgisini de verdi.



Heyetler arası toplantıların dışında Erdoğan Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Tarık El Haşimi ve Adil Abdülmehdi ile de ayrı ayrı görüştü.



Başbakanın Irak ziyareti kapsamında yapılacak Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Ortak Kabine Toplantısı sırasında toplam 48 mutabakat muhtırasının imzalanması bekleniyordu.



Edinilen bilgiye göre, mutabakat muhtıraları ticaret, içişleri, bayındırlık ve iskan, sağlık, ulaştırma, su kaynakları ve çevre, enerji ve tarım konularında imzalanıyor.



Heyetler arası toplantıda ayrıca Güvenlik İşbirliği Anlaşması da imzalanıyor. Bu arada, Terörle Mücadele Anlaşması konusunda müzakerelerin de devam ettiği öğrenildi.