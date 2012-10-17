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İstanbul Bağcılar'da TİKKO'ya bomba operasyonu

TİKKO üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2012 22:28

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi, el yapımı 4 bomba ile yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişileri takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi. Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, TİKKO üyesi oldukları iddia edien 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda el yapımı parça tesirli 4 adet bomba ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile bazı krokiler ele geçirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin hedeflerinde İstanbul'daki bazı emniyet binalarının olduğunu değerlendiren polis konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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