İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı: Bir şehit

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak içerisinde bu gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda, Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekiplerin uzaktan izleme altına aldıkları bir araçtan kendilerine ateş açıldı.

Takip altındayken bir anda içerisinde bulundukları aracı durdurarak narkotik ekibinin bulunduğu araca ateş etmeye başlayan saldırganların açtığı ateşe ateşle karşılık veren polis memurlarından birisi göğsünden ağır, diğeri ise kolundan hafif yaralandı. Yaralı polisler olay yerine yetişen meslektaşları tarafından Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, olay sonrası içerisinde bulundukları araçla kaçmaya çalışan saldırganların yakalanması için bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, polis memurlarından E.G. ve Y.N.’yi vurduğu belirlenen 3 saldırgan torbacı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, Serdar B.(19), O.I. (17) ve A. A. (17) isimli 3 şüpheli şahıs emniyete götürülüp sorguya alınırken, saldırı anında içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.

Bir polis şehit

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda yaralanan polis memurlarının birinin şehit olduğu bildirildi.