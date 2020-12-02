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İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi

02 Aralık 2020 10:44

İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

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