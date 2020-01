İstanbul Avrupa'nın gayrimenkul yıldızı

T24 -

3 alanda da lider

Mütekabiliyet yıldızı daha da parlayacak

Büyümeyi duydu, Türkiye'ye geldi



100 mağaza açacak

BNY Mellon da ortak

212 Capital Partners 2012'ye hızlı başladı

'in Sabah gazetesinde yayımlanan haberine göre, İstanbul küresel yatırımcının da gözdesi oldu. 2012'de Avrupa'nın gayrimenkulde yıldızı parlayacak kenti İstanbul olacak. Urban Land Institute (ULI) ile küresel danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) yaptığı Emerging Trends Real Estate-2012 (Gayrimenkulde Gelişen Trendler) raporuna göre Avrupa'da 2012'ye damga vuracak kentler listesinin başında İstanbul yer aldı. Uluslararası emlak sektörünün Avrupa'daki bir çok ülkedeki tepe yöneticilerinden oluşan 600 kişiyle yapılan çalışmaya göre İstanbul, yatırım ve geliştirme alanlarında en üst sırada kendine yer buldu. İstanbul'u bu kadar popüler yapan ise ekonomide güçlü büyüme ile büyümede beklentinin artmış olması gösterildi. Ayrıca genç nüfusu, İstanbul'u listenin en üst sırasına yerleştirdi.İstanbul "mevcut yatırımlar", "yeni yatırımlar" ve "geliştirme" kategorilerinde hepsinde en yüksek puanı aldı. Mevcut yatırımlarda 5 puan üzerinden 3.83 alan İstanbul, yeni yatırımlar alanında 3.82, geliştirme kategorisinde ise 4.03 puan elde etti. İstanbul'u takip eden kentler ise sırasıyla Münih, Varşova, Berlin, Stockholm oldu. Paris listede altıncı sırada yer alırken, Londra 10'uncu, Madrid ise 21'inci sırada kendine yer buldu. Avrupa'da krizin başkenti Atina ise 27 metropol arasında yaklaşık 1.6 puan ortalamasıyla son sıraya demir attı.Raporda tüketici harcamalarındaki artış ve büyük küresel şirketlerin yatırımları en güçlü yanlar olarak İstanbul'u öne çıkardı. 600 şirket yöneticisinin yüzde 69'u İstanbul konusunda en iyimser tahminleri yaparken, kârlılığın da artacağını belirtti. Yabancıya konut satışının önünü açacak olan mütekabiliyet yasasının İstanbul'u Avrupa'da daha da öne çıkarararak yıldızını daha da parlatacak.Türk ekonomisindeki hızlı büyümeyi duyan dünya devi Türkiye'ye satın almayla girdi. Dünyanın en büyük işitme cihazları şirketi İtalyan Amplifon, İstanbul merkezli Maxtone'u satın aldı. 19 ülkede 3 bin mağazası olan ve 10 bin çalışanı bulunan Amplifon CEO'su Franco Moscetti, Türkiye'nin ekonomisinde hızlı bir büyüme olduğunu ve güçlü yapısıyla dünyanın dikkatini çektiğini ifade ederek, girişi satın almayla yaptıklarını söyledi. Türkiye'de işitme cihazı pazarının 2002 yılında 25 bin adetten 2010'a kadar 4 kat büyüdüğünü ve 100 bin adede çıktığını kaydeden Moscetti, Maxtone'un yüzde 51'ini alarak büyük ortak olduklarını dile getirdi.2007 yılında temeli atılan ve 2009'da ilk mağazasını İstanbul'da açan Maxtone'un Kurucusu ve CEO'su Ersin Oray, iki yıllık sürede Ankara ve İzmir'de toplam 8 mağazaya ulaştıklarını, önümüzdeki günlerde ise Bursa ve Adana'daki şubelerin hizmete gireceğini söyledi. Maxtone-Amplifon işbirliğinin İtalyan şirket için oldukça önemli olduğunu dile getiren Oray, "Orta vadede şube sayısı 100'e çıkacak. İtalyan şirket yöneticileri ile yaptığımız görüşmede, birlikte satın almalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.Geçen yılı 1 milyar euroluk satışla kapatan Amplifon'un ortakları arasında İtalya'nın ünlü yatırım şirketlerinden Tamburi Investment'ın yanı sıra finans piyasasının yakından tanıdığı bir kuruluş dikkat çekiyor. 48 bin çalışanı, 1 trilyon dolarlık varlığı bulunan ABD'li The Bank of New York Mellon'un yatırım şirketi Newton Investment, Amplifon'un üçüncü büyük ortağı. Türkiye'de hiç yatırımı bulunmayan BNY Mellon, böylece Türkiye'deki ilk operasyonuna da işitme pazarıyla girmiş oldu.Yatırım fonu 212 Capital Partners 2012'ye hızlı girdi, yılbaşından bu yana yatırımda duble yaptı. 212 Capital Partners, Türkiye'de online kozmetik perakendesi alanında faaliyet gösteren Balerin.com'a ortak oldu. Aralık 2011'de kurulan ve ilk yatırımını geçtiğimiz hafta Butigo. com'a gerçekleştiren 212 Capital Partners, halihazırda Türkiye'deki internet ve teknoloji firmalarına erken dönem girişim sermayesi fonu sağlayan en büyük yatırım fonu olarak dikkat çekiyor.