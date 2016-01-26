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İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşandı

26 Ocak 2016 20:41

İstanbul'da, sistem arızası nedeniyle Gaziosmanpaşa'nın bir bölümü ile Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli, Gayrettepe, Sarıyer ve Kağıthane'ye elektrik verilemedi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "TEİAŞ'tan gelen bilgiye göre sistem arızası nedeni ile Gaziosmanpaşa'nın bir bölümü, Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli, Gayrettepe, Sarıyer, Kağıthane ilçelerine elektrik verilememektedir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak tüm kaynaklar seferber edilerek çeşitli bölgelerden aktarılmak sureti ile belirtilen bölgelere elektrik verilmeye başlanmıştır" denildi.

 

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