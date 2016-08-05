İstanbul Avrupa Yakası'nda büyük elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, aralarında Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Sarıyer, Avcılar, Fatih'in de bulunduğu bazı bölgelere 8 Ağustos'ta elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik AŞ'den yapılan açıklamaya göre;
Avcılar'da Tahtakale Mahallesi Hicret ve Emir sokaklar 08.00-18.00,
Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi Elmas Sokak 08.00-12.00,
Sultangazi Habipler Mahallesi 2732 Sokak 08.00-19.00,
Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Mahallesi Güner, Güldere, Göztepe, Yeşiltepe sokaklar ile Mehmet Akif Mahallesi, Piri Reis, Onur, Ulus, Barbaros, Hazar, Kılıç Ali, Emre sokakları, Şehit Albay Rıdvan Özden Caddesi, Uğur Sokak, Kemalpaşa, Aşık Veysel Caddesi, Okan Sokak 09.00-16.10, Kartaltepe Mahallesi Halkalı Caddesi Saydam, Mesir, Erdem, Gönül, Aydınlar, Yıldız sokaklar, Namık Kemal Caddesi, Ali Bey, Atakan, Altan, 1602, Celal Çıkmazı sokaklar, Kemalpaşa Mahallesi Halide Edip, Osman Bey, Köprülü, Cevher sokaklar 09.00-16.10 arasında elektrik alamayacak.
Sarıyer'de Maslak Mahallesi Büyükdere ve Ayazağa caddeleri,
Esenler'de Tuna Mahallesi 677. sokakta 09.00-16.00,
Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Komiser Reşat Caddesi, Gökhan Sokak, Tevfik Fikret Caddesi, Turna, Çalışkan, Kemaliye, Eski Edirne Asfaltı sokaklarda 09.00-12.00,
Bahçelievler'de Koca Sinan Merkez Mahallesi, Çiğdem Sokak, Mahmutbey Caddesi, Tomurcuk, Şehit Fikret Söğütler sokaklar, Karadeniz Caddesi, Lale, Tavukçu sokaklarda 09.00-17.00,
Fatih'te Koca Mustafa Paşa Mahallesi Teberdar, Değirmen, Kasap sokaklar, Marmara Caddesi Fevzi Ilgaz, Gümrükçü sokaklar, Cerrahpaşa Mahallesi Çınar, Köprülü Çıkmazı sokaklarda 09.00-13.00,
Gaziosmanpaşa'da Karlıtepe Mahallesi Şahinler, Çukurtarla, Devriye, Göçmenler sokaklar, Ordu Caddesi Mektep, Güzelyol sokaklarda 09.00-16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Beyoğlu'nda Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi Mezarlık Yanı, Güney, Anadol sokaklar, Paşa Mahallesi Mahmutağa Sokak, Piyalepaşa Bulvarı Mahmutağa Çıkmazı Sokak, Şişli'de Akat Mahallesi Nilüfer Sokak, Beşiktaş'ta Hacıahmet Mahallesi Nilüfer, Mezarlık Yokuşu, Mezarlık Yanı sokaklar, İplikçi Fırını Caddesi İplikçi Aralığı, İlyas Bey, İlyas Bey Aralığı, Gülistan, Cin Deresi, Ateş, Kadir Efendi, Karanfil, Mahmutağa, Sahaf Çeşmesi, Uysal, Şahinim, Şen Kanarya, Dikbayır, Bakkaliye, Çeşmeli sokaklarda, İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi Aralık Çıkmazı, Bahçe, Baruthane, Canan, Çavuş, Dede, Görele Çıkmazı, Hafik Sokak'ta 09.00-13.00 arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Başakşehir'de Şahin Tepe Mahallesi Kaya Sokak'ta 09.00-18.00, Şişli'de Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi Ağaoğlu, Ak, Ayfer, Bayır Aralığı, Bayır, Eski Osmanlı, Kekik, Kır, Mert, Pak, Şahınler Aralığı, Taç, Topuz sokaklarda 09.30-11.30,
Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi 10.00-11.30, Uskumruköy, Kısırkaya, Gümüşdere, Demirci mahallelerinde 10.00-14.00,
Şişli'de Paşa Mahallesi Yay Meydanı Caddesi, Yayla Mahallesi, Cin Deresi Sokak, Yay Meydanı Caddesi Ünal, Koranti, Konacık, Kısa, İkinci Yol, Ilgaz, Güven, Çeşme, Cami, Birinci Yol, Badem, Ayçiçeği, Ortakır sokaklarda 11.00-14.00, Sultangazi'de Yayla Mahallesi Gülbahçe, Kale Cami, Badem, Yayla, Cevher sokaklarda 12.10-16.00,
Şişli'de Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi, Gülbahar Caddesi Bıldırcın, Çamlı, Karanfil, Karanfil Yorulmaz, Kasımpatı, Muhtar, Pelit, Şahika, Solmaz, Yalçın, Yeşildağ sokakları, Mecidiyeköy Mahallesi Başer, Bayır, Çınarlı, Darcan, Kuşçular, Mehtap, Şahinler sokaklarda 13.00-15.00 elektrik kesintisi yapılacak.
Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Yaprak, Gürsel, Mücahit, Seyhan Çıkmazı, Meriç, Yengeç, Bayrak, Sakarya, Yakut, Başak, Koç, Buğday sokaklarda13:00-16:00,
Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi 13.00-16.00, Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi 14.00-16.30,
Beyoğlu Şahkulu Mahallesi İstiklal Caddesi, Kemer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi, Hüseyin Ağa Mahallesi Dudu Odaları, Sahne sokakları, Meşrutiyet Caddesi, Asamalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, Meşrutiyet Caddesi Tütüncü Çıkmazı sokakta 15.00-18.00,
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi Bahçem, Bahçem Çıkmazı, Batanay, Baturay, Beste, Bolayır, Büküm, Canik, Gümüş ,Güzel, Yonca, İzci, Koç, Aktekin Çıkmazı, Şen Kardeşler sokaklarda 16.30-18.30 elektrik kesintisi uygulanacak.