İstanbul Avrupa yakasında 2 günlük elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasında 19 Ocak Salı günü 7, 20 Ocak Çarşamba günü de 8 olmak üzere toplam 15 ilçede elektrikler kesilecek.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

19 Ocak Salı

Fatih; Mevlanakapı Mahallesi Hacı Evliya Camii,Necef,Mücevher,Karabaş Akarcası Sokakları ve civarı.

Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Yokuşu,Urban,Emin Molla,Marifethane,Seyhülislam Sokakları ve civarı

Bakırköy; Ataköy 3-4-11.Kısım Mahallesinin;Dr.Remzi Kazancıgil,Behçet Kemal Çağlar,Cevat Dursunoğlu Caddeleri,Melissa,Refet Bele Sokakları ve civarı

Güngören; Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi,Kemaliye,Gökhan,Ali ruhi Bozkır,Bülbül Sokakları ve civarı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesinin;Savaş Caddesi,Kasım,Nar Sokakları ve civarı

Sarıyer; Rumeli Hisarı Mahallesinin;Nispetiye Caddesi,4,5,6,Bahariye,Aslı Çıkmazı,Türkan Şoray,Karanfil Sokakları ve civarı

Kağıthane; Çağlayan Mahallesi Vatan,Taşocağı Caddeleri,Sevim,Çelik,Taşlık Sokakları ve civarı

Esenler; Kemer Mahallesinin;Kemer Park Evleri B1,B2,B3,B4,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A8,A9 Blokları,Otopark ve civarı. Menderes Mahallesi Piri Reis,İnönü Caddeleri,323,324,329,337,342,343,344,345,350,351,353,354,355,359 Sokakları,Nasip Dündar Anaokulu ve civarı.

Beşiktaş; Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi,Boğaziçi Üniversitesi ve civarı

Silivri; Semizkumlar Mahallesi Çorlu,Çamlık Bulvarı Caddeleri,Altınorak,Arıbaş Sitesi,Saray Sitesi,Denizkum Sitesi ve civarı

20 Ocak Çarşamba

Silivri; Semizkumlar Mahallesi Çorlu,Çamlık Bulvarı Caddeleri,Altınorak Sitesi,Arıbaş Sitesi,Saray Sitesi,Denizkum Sitesi ve civarı.

Esenler; Menderes Mahallesi Piri Reis,Çinçindere Caddeleri,332,333,334,335,336,336/1 Sokakları ve civarı.

Menderes, Nene Hatun Mahalleleri;İnönü,Pasinler Caddeleri,324,325,326,327,170,171,172 Sokakları ve civarı

Fatih; Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi, Kahalbaşı Sokak, Akgün Otel ve civarı. Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi,Toklu İbrahim Dede,Kafesçi Yummi,Ayvansaray Kuyusu,Çember,Damataşı,Ayvansaray Külhanı,Ahmet Rufai,Dervişzade Tandır Aralığı,Kandilli Türbe Çıkmazı,Mahkeme Külhanı Sokakları ve civarı. Atik Ali Mahallesi Hasan Fehmipaşa,Fevzipaşa Caddeleri,Alipaşa Hamamı, Karakol,Müezzin Bilal,Meymenet, Keskin Dede Çıkmazı Sokakları ve civarı. Hocapaşa Mahallesi Muradiye, Hüdavendigar, İbni Kemal Caddeleri, Saffeti Paşa Sokak ve civarı.

Beyoğlu; Kağıthane, Piyalepaşa, Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri Fevzi Çakmak Caddesi, Nükhet, Osmanoğlu, Erdem Sokakları, Cemal Kamacı Spor Kompleksi önü civarı.

Sarıyer; Daruşşafaka Mahallesi Gazeteciler Sitesi,Karikatürcüler Sitesi,Adalet Sitesi ve civarı

Bağcılar; Mahmutbey Mahallesinin;Taşocağı Yolu Caddesi,Yelken,Tanyeli Sokakları ve civarı

Zeytinburnu; Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam,Prof.Dr.Muammer Aksoy,Rauf Denktaş Caddeleri,3 Yol,113/1,G/6,103/1,G/4,G/7,Şehit Er Faruk Sevim,103,103/2,113/2,113/3,G/5,120,103/D,4 Yol,118,Şehit Er Ercan Zer,124,119,G/1,114 Aralığı, 103/A,114/1,75/2,2 Yol,G-1,19,13/A,103,103/2 Sokakları ve civarı

Veliefendi,Çırpıcı Mahallelerinin;75/2,Yeşilyol B,75/6,75/7,Yeşilyol F,Ara,75/4,75/2,Yeşilyol,63,Yeşilyol A,75/3A,75/5,Şehit Mehmet Uslu,Yeşilyol C,Saha Yolu,Ahmet Yesevi,75/5,75/2 Çıkmazı,Yeşilyol G,75/7,75/3,75/1 Sokakları ve civarı. Telsiz,Beştelsiz Mahalleleri;76, 85/4,85,85/2,85/3,85/3B,85 /7,85/8,85/9,85/5,85/10,85/11,85/12 ,94/4,94/5,85/4A, Tomurcuk, Kaktüs,101 sokakları ve civarı

Güngören; Gençosman Mahallesinin;Davutpaşa,Gençosman Caddeleri, Özmenler, Çiftlik, Hun, Akan, Yelda, Özdenler, Refah,Üççeşmeler,Badem Sokakları ve civarı

Başakşehir; Şahintepe,Tahtakale Mahallelerinin tamamı