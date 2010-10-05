-İSTANBUL AVRASYA MARATONU PAZAR GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu, 17 Ekim Pazar günü yapılacak. Organizasyonda gerçekleştirilecek 42 kilometrelik maraton, 15 kilometre koşu ve çipli halk koşusu için kayıtlar sona ererken, çipsiz (ücretsiz) halk koşusuna katılacaklar için kayıtlar, İstanbul'un çeşitli merkezlerinde kurulan stantlarda 16 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Boğaz Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden durak önünden başlayacak 42 kilometrelik maratonda atletler, köprü bitiminden D100 bağlantı yoluyla Barbaros Bulvarı'na, Beşiktaş Caddesi, Dolmabahçe Sarayı önünden, sahil yolunu takip ederek Fındıklı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Karaköy Caddesi, Galata Köprüsü'nden geçerek, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülizzetpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Yavedut Caddesi, Feshane önünden devam edip, döner kavşaktan geri dönüp Feshane önünden Yavedut Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Abdülizzetpaşa Caddesi, Atatürk Köprüsü bağlantı yolundan Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Caddesi, Kennedy Caddesi ve aynı cadde üzerinde bulunan transit yolun bitiminden dönerek, Kennedy Caddesi ve Sarayburnu'ndaki Gülhane Parkı girişinden geçerek, Sultanahmet Meydanı'na ilk sırada ulaşmaya çalışacak. 15 kilometrelik koşu da Boğaz Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden durak önünden başlayacak. Atletler, köprü bitiminden D100 bağlantı yoluyla Barbaraos Bulvarı'na, oradan Beşiktaş Caddesi, Dolmabahçe Sarayı önünden sahil yolunu takip ederek Fındıklı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Karaköy Caddesi, Galata Köprüsü'nden geçerek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülizzetpaşa Caddesi'nden Atatürk köprüsünün yarısından geri dönülerek, tekrar Abdülizzetpaşa Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi ve Kennedy Caddesi'nden Sarayburnu'ndaki Gülhane Parkı girişinden geçerek, Sultanahmet Meydanı'na varacak. Halk koşusu ise Boğaziçi Köprüsü'nün gişelerine 1500 metre mesafedeki Altunizade Köprüsü altından başlayıp, Barbaros Bulvarı'ndan geçilerek, Fi-Yapı İnönü Stadı önünde sona erecek. Tüm güzergah ve bağlantı yolları pazar günü 07.00-14.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Kabataş-Sultanahmet tramvay hattı ise 12.00'ye kadar kapalı olacak.