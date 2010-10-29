-İSTANBUL AUTO SHOW'A YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Basına dün, ziyaretçilere de bugün kapılarını açan 13. Uluslararası İstanbul Auto Show'a, otomobil severler büyük ilgi gösteriyor. CNNR Expo Fuar alanında 2 yıl aradan sonra düzenlenen fuar bugün saat 12.00 itibariyle ziyaretçilere açıldı. Fuara büyük bir ilgi olduğu gözlenirken yüzlerce araç içeriye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Alınan bilgiye göre, sadece 2 saatte fuara gelen ziyaretçi sayısı 20 bini aşarken, gün sonuna kadar bu sayının 50 bini geçmesi bekleniyor. Bugün 29 Ekim'in resmi tatil olması ile binlerce ziyaretçi saat 10.00'dan itibaren fuarın önüne akın ederek kuyruklar oluşmasına neden oldu. Araçların Havaalanı sapağından itibaren uzun kuyruklar oluşturduğu dikkati çekerken, birçok otomobil severin sıkışık trafikte araçlardan inerek fuar merkezine ulaşmaya çalıştıkları gözlendi. Fuarın hafta sonunda da büyük bir ilgi görmesi ve yığılma olması bekleniyor. Bu nedenle yetkililer fuara gelmek isteyenlerin metroyu tercih etmesini öneriliyor.